Joven de 18 años perdió a sus padres, abuela y tío por coronavirus

Hola, mediante este video quería expresar lo que siento, y todo lo que he pasado junto a mí familia, antes de que suceda lo peor. En el vídeo expreso el abandono del Estado hacia los pobres, en este caso el abandono que hubo por parte del mismo, hacía mí familia. El día de hoy estoy totalmente enojada, decidí realizar este video con la finalidad de denunciar lo acontecido. He perdido a mí madre, a mí padre, a mí tío, y a mí abuela, en resumen me he quedado sin familia prácticamente. Tambien comento que el virus existe, no es algo que es inventado, demasiadas personas han perdido la vida producto de este virus. El tema no es quédate en casa, el tema es que el Estado haga algo por aquellos que no tienen pan, y tienen que salir a laburar, tengan empatía, no todos viven bien, precisan de dinero, para vivir. No es lo mismo quedarse en casa con comida y con la panza llena, que quedarse en casa pasando hambre, y con la panza vacía. Además, por más que te cuides lo que te cuides el virus de alguna u otra forma se introducira en tu organismo, ya que se encuentra presente en todos los rincones del mundo. Bueno gente, espero que oigan lo que manifiesto a través del vídeo, ya que es posible que les suceda en algún momento (ojalá que no). Nunca creí que pasaría, y paso. Un día estan, y al otro día ya no, disfruten, y cuiden a toda su familia ¿si? Se los digo yo, porque yo soy su voz, yo expreso lo que ellos sintieron. ¡EL CORONA NO ROMPIÓ EL SISTEMA, EL CORONA EXPUSO UN SISTEMA ROTO! Espero difusión.