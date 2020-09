Iniciativa para concientizar sobre jóvenes y covid-19 en el Día de la Primavera

Compartir

Solo en provincia de Buenos Aires, se registran más de 20 mil contagios de chicas y chicos de entre 10 y 19 años de edad. Por eso, en la previa del Día de la Primavera, desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría del Pueblo Bonaerense se puso en marcha la campaña #Elegícuidarte.

Está destinada a generar conciencia sobre los riesgos y cuidados mínimos que deben tener en cuenta quienes decidan encontrarse el 21 de septiembre, jornada en la que también se celebra el Día del Estudiante.

“Hay una falsa creencia respecto a que las y los jóvenes son prácticamente inmunes al covid-19, y no es así. Las estadísticas muestran que aproximadamente 1 de cada 10 contagiados en la provincia de Buenos Aires son NNyA, y desde que comenzó la pandemia tuvimos que lamentar más de 30 víctimas fatales que no superaban los 19 años de edad. El covid-19 no solo implica un riesgo para su salud, sino también la posibilidad de que las y los jóvenes contagien a sus amigos y familiares”, explicó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia y responsable del Observatorio de Derechos de NNyA.

Martello destacó que las salidas recreativas están habilitadas en casi 90 de los 135 municipios de la Provincia, que se encuentran en la fase 4 y 5 del aislamiento preventivo, social y obligatorio. “En esos lugares es fundamental que cada persona adopte las medidas de higiene y protección adecuadas, como el correcto uso de tapabocas y mantener dos metros de distancia, para evitar brotes o rebrotes. Es clave que los chicos y chicas tomen conciencia que, ante el primer síntoma, como puede ser tos, fiebre o diarrea, tienen que quedarse en sus casas”, explicó Martello.

“En tanto, en aquellos lugares que se encuentran en la fase 3, que no contempla salidas recreativas, la mejor opción es no salir e intentar celebrar en casa a través de alguna actividad virtual. Ahora bien, si las y los chicos igual deciden juntarse, en algún lugar cerrado o al aire libre, es indispensable que tomen los recaudos correspondientes”, agregó el Defensor del Pueblo Adjunto.

La fase 3 actualmente abarca al Conurbano bonaerense, La Plata y algunos distritos del interior de la Provincia como Tandil, Mar del Plata, Laprida, General Alvear, Veinticinco de Mayo, Nueve de Julio, Bragado y Colón.