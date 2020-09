Para la CTA Autónoma es intimidatorio el reclamo de la policía bonaerense

Compartir

Con las firmas de su Secretario General, Pablo Micheli y de Secretaria Adjunta Dora Martínez, la Central de Trabajadores de Argentina -CTA- hizo público un comunicado donde señala que se condena ‘la constante actitud desestabilizadora que impulsa la oposición, la cual se vio en el día de hoy al respaldar el accionar de la bonaerense, pero también, como lo hizo hace pocos días atrás al intentar paralizar el Congreso de la Nación y, con ello, alterar el funcionamiento de la democracia’.

‘Creemos que este accionar de la policía bonaerense responde directamente a una campaña que sigue la lógica de los anticuarentena, anti Reforma Judicial y anti Impuesto a las Riquezas ya que han demostrado que el reclamo salarial fue sólo una pantalla en todo este conflicto’, añade en la nota.

A esto agrega que el ‘El pasado viernes se dio a conocer un Plan Integral de Seguridad para mejorar las condiciones laborales, el número de efectivos en el ámbito provincial y, también, mejoras salariales, movimientos escalafonarios y soluciones habitacionales. No obstante, ante una nueva declaración pública del gobierno provincial en el día de hoy para dar respuesta al pedido salarial, se dispuso continuar con las concentraciones y escalar en el conflicto. Si bien sus salarios son bajos, no deja de asombrar que este reclamo tenga lugar en el marco del anuncio de un plan de seguridad que contempla aumentos en los sueldos y no se haya manifestado durante cuatro años de ajuste macrista.

Somos conscientes de que la derecha es peligrosa y actúa de manera intimidatoria, golpista, como lo viene expresando en toda la región, y en situaciones recientes como fue con Evo en Bolivia. Estos sectores reaccionarios se sienten envalentonados y avanza con acciones repudiables por el pueblo. Pretenden profundizar la división entre los argentinos y argentinas y consolidar así un discurso de mayor represión y miedo en un país con problemas estructurales que las mayorías intentamos resolver con más democracia y más igualdad.

La asonada de hoy fue un paso más en este sentido desestabilizador. En este marco, respaldamos la constitucionalidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires bajo la conducción del Gobernador Axel Kicillof, como así también la de todos los gobiernos elegidos democráticamente a lo largo y ancho del país y señalamos con fuerza, una vez más que, si bien no podemos colmar las calles del país porque ante la pandemia defendemos la vida, estamos convencidos que ante el mínimo riesgo que amenace al pueblo, todas las organizaciones del

campo popular tenemos que estar unidas en una contundente manifestación desde las redes sociales y las puertas y balcones de nuestras casas (que puede ser con velas, linternas, reflectores, celulares) para defender nuestra Patria y nuestra democracia y demostrar así que, mientras estemos unidos, siempre habrá una luz de esperanza.