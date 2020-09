‘Si la sociedad no reacciona los contagios no van a bajar’

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se mostró preocupado por el avance de la pandemia en el país y sostuvo que “si no se toman medidas” y no se hace “algo distinto como sociedad”, los casos de coronavirus no van a bajar.

“La tendencia que vemos es la discusión de la apertura de actividades que podrían esperar a que bajen un poco la cantidad de casos y la aparición de muchos casos en el interior del país y de la provincia de Buenos Aires, en simultáneo con muchos casos en AMBA, y la coexistencia de muchos casos en mucho territorio es un mal escenario epidemiológico”, precisó el funcionario.

Además, hizo hincapié en “la sobrecarga de trabajo que tiene en este momento el equipo de salud, muchos se enferman, muchos se estresan, muchos fallecen, tenemos que pensar en cómo reducimos los casos”.

Acerca de la politización que se hace de la pandemia y de la toma de medidas de aislamiento social, el ministro sostuvo que “es un error” y que “no tiene sentido politizarlo en términos partidarios”.

El funcionario resaltó que “hay que hacer un esfuerzo para reducir los contagios especialmente en el AMBA” hasta que llegue la vacuna y remarcó que “si no se toman medidas para reducir los casos no van a bajar, no creo que pase algo distinto a menos que hagamos algo seriamente como sociedad”.