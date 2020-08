Cumple años la destacada pianista Elsa Púppulo

Compartir

Este 17 de agosto cumple años Elsa Púppulo. Se trata de una gran pianista argentina que ha brillado en las salas más importantes a argentina y otros países.

Con frecuencia se ha escuchado en el teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Elsa Púppulo es hija de un ex-convecino de Carlos Casares y Facundo Quiroga, donde pasó algunas vacaciones en su infancia.

Esos lazos hizo que hace varios años estuviese dando un concierto en el salón de actos de la Delegación del Colegio de Escribanos de Nueve de Julio, convocada por LT33 la Emisora de AM 1560, al celebrar uno de sus aniversarios.

Comenzó con un pianito de juguete regalado por sus padres en un Día de Reyes. ‘¡Quedé fascinada!….Toqué todo el día y la noche sobre aquel tecladito. Luego, a los 7 años comencé a estudiar’, recordaba, añadiendo que ‘Mi querida madre conocía y amaba a la música. Su hermana mayor tocaba bien, tengo testimonios de ello a través de sus libros regalados por sus padres, mis abuelos pescadores de San Sebastián también amantes de la música, a quienes no conocí’. Su padre, Luis Púppulo la impulsó en la carrera artística.

Elsa, se formó en el Conservatorio Carlos López Bouchardo en la cátedra de Fanelli, ‘luego estudié con J.F.Giacobbe, un humanista extraordinario, de èl aprendí todo lo que debía saber, y la capacidad de ser libre. Él mismo me lo dijo: “Te he enseñado todo lo que tienes que saber,…ahora sigue sola.”, recordó hace uno años la concertista.’

‘Ésa fue la gran lección: la libertad y la propia responsabilidad. Luego mi larga amistad con Guastavino (químico y músico) un ser de ideas claras, plantado en la vida con convicción, amante de su Argentina a la que bien supo cantar. Estudié además armonía con Ginastera, acústica con Torres Bertucci, Jurafsky en solfeo, García Morillo en historia de la mùsica, Valenti Costa en coro (llegamos hasta cantar a Honegger…, a Pergolesi…., el coro del Conservatorio salía en esos días a cantar por las calles…¡hermosos tiempos!), G.Gilardi en procedimientos compositivos’, repasaba así su vida con la música.

Luego, entremedio: Europa, con Ives Nat (quien me dijo que en el Conservat.de París no iba a aprender nada…), y aunque hablé allá con varios maestros regresé sin haber aprendido nada nuevo, en cambio sí pude ver allí pintura, arquitectura, museos, historia, vida, cultura. La experiencia me sirvió para darme cuenta que las instituciones (como el Conservat.de París) sólo valen según las personas que lo integren en cada momento, que las instituciones (cualesquiera ellas sean), nada valen por sí.

Desde Cadena Nueve resaltamos su trayectoria y le decimos Muy Feliz cumpleaños!.