Marcelo Housé explicó los controles de ingreso a Nueve de Julio

El Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio, Marcelo Hoesé, se refirió al desarrollo de los controles de ingreso a la ciudad, así como de circulación y cumplimiento de las normativas vigentes, en el contexto de la pandemia de Covid-19, poniendo de manifiesto que los mismos se cumplen de manera inflexible, sin modificaciones sustanciales desde el momento de su instrumentación.

“Se está trabajando especialmente sobre el control de caminos alternativos, que suelen ser utilizados por quienes no poseen los permisos correspondientes para circular o ingresar a la ciudad, como sucedió el pasado fin de semana, cuando se interceptó en el camino a la localidad de Dennehy a un matrimonio de la ciudad de Buenos Aires, que intentaba ingresar a nuestra ciudad sin un propósito claro y sin un permiso vigente, por lo que se procedió a su retiro del distrito”, señaló el funcionario.

En el mismo sentido, subrayó que en casos de incumplimiento de las normativas, se pone a los infractores a disposición de la Justicia Federal, en vigencia del DNU presidencial por la pandemia de Covid-19.

“Cuando la necesidad de ingreso es justificada, el mismo se produce sin ningún impedimento, debiendo cumplirse no obstante con la situación de aislamiento dispuesto para los diferentes casos”, completó.

Por otra parte, respecto de la realización de fiestas o encuentros no permitidos, Hoesé señaló que más allá de algunas reuniones familiares, “no se han registrado mayores problemas, siendo indispensable seguir cumpliendo con esta normativa y con las premisas de la responsabilidad individual, mediante el uso de barbijo, el distanciamiento social, la higiene de manos, no compartir el mate o no asistir a encuentros sociales”.

“Lamentablemente hay personas que aún no han entendido estas cuestiones y pareciera que creen que es el Estado el que debe cuidar a cada vecino, eximiéndose así de su propia responsabilidad; pero afortunadamente son situaciones menores, dado que de lo contrario, hoy contaríamos con una situación más compleja”, enfatizó especialmente.