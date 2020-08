Carlos Casares sigue con un caso positivo de coronavirus

Compartir

“Por favor tomen datos oficiales, no de las redes sociales”. De esta manera el intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, reiteró hoy a la población y pidió rigurosidad en el criterio periodístico a los medios de comunicación porque, “nosotros nos tomamos por lo menos cuatro horas para

chequear la información”.

De no haber datos relevantes, el fin de semana no habrá informe, pero “quédense tranquilos que no vamos a ocultar nada, y de ser necesario estaremos el sábado y domingo” subrayó el Ejecutivo.

A to esto recordó que ‘No hay circulación viral en Casares, hay un paciente con COVID-19 internada en Buenos Aires. Hay tres recuperados, 167 en seguimiento, 275 hisopados negativos y 2.125 infraccionados.

“Por favor para Casares tomen estos datos oficiales y no los que surgen en plataformas digitales”, reiteró señalando a la comunidad mediática, “les vuelvo a pedir responsabilidad a los medios que levantan información falsa en redes sociales y portales porque, dieron por fallecido al vecino. Es injusto que hayan hecho rodar la noticia, me parece de mal vecino”; por eso también “pido disculpas a la familia por este hecho, ya que además es paciente de altísimo riesgo”.

Y siguió explicando que “nosotros nos tomamos al menos cuatro horas para chequear la información y no dar datos erróneos; hay que pensar en la familia del o los pacientes y también en el efecto psicológico que causa a nuestros vecinos cuando se dan datos inválidos o inexactos”.

Hasta ahora los pacientes en cuarentena en Casares por tener contacto estrecho con el paciente positivo no revisten síntomas, lo cual es de suma importancia. “Los días venideros son fundamentales porque hay que

dejar a las personas en seguimiento al menos cuatro días más, e ir haciendo los análisis respectivos según lo que la mesa de salud valore.

Hasta ahora no están teniendo ningún tipo de síntoma, pero seguimos preocupados y ocupados”, añadió el Jefe Comunal, remarcando siempre el pedido primordial de cuidarse, mucho, cada uno y a los demás.

No es novedad que es un momento complicado a nivel mundial, nacional, provincial, regional y local, pero, “seguimos pidiendo seguir siendo sinceros al ingresar y salir de la ciudad y ser cuidadosos dentro de ella.

No nos relajemos con los cuidados y utilicemos barbijo y respetemos la distancia social”.

Y para ir cerrando la comunicación, argumentó que “venimos trabajando de manera razonable y, vamos a salir adelante si seguimos haciendo bien las cosas, siendo responsables y solidarios entre todos nosotros porque,

la situación no es fácil y la angustia de quienes están en cuarentena es enorme. Cuidemos la salud y el trabajo por favor”.

Vale recordar que, de no haber información trascendente, el fin de semana no habrá informe, pero, si surge alguna situación que requiera ser informada quédense tranquilos que no se va a ocultar nada y como corresponde y se viene realizando se dará a conocer, completó Walter Torchio.