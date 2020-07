Bromatología insiste en los cuidados sobre Triquinosis

Compartir

Desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio, dependiente de la Secretaría de Salud, se recordaron aspectos a tener en cuenta sobre la prevención de la triquinosis.

En este sentido, cabe destacar que la alimentación con carne de cerdos domésticos que no han pasado por una buena inspección veterinaria constituyen la principal fuente de infección ante el contagio con Triquinosis, enfermedad producida por el parásito “Triquinella spiralis”, que al ingresar al organismo se aloja en los músculos.

La carne de cerdo no controlada, al consumirse cruda, en chacinados y embutidos, o mal cocida, posibilita el riesgo de la enfermedad. Con las tareas de PREVENCIÓN, CONTROL Y EDUCACIÓN, se intenta reducir las cifras del contagio.

La Dirección General de Bromatología quiere recordar que las acciones preventivas son:

PARA CRIADORES DE CERDOS

– Mantener una buena higiene en el criadero combatiendo las ratas.

– Alimentar al cerdo con comida de buena calidad. No con basura, ni desperdicios de mataderos ni

residuos de casas de comidas.

– Eliminar convenientemente los cadáveres de cerdos o de los animales, para que no puedan ser

consumidos por animales silvestres, ratas u otros cerdos.

– Señalar convenientemente cada animal.

PARA EL FAENADOR Y ELABORADOR CASERO

– Si cría cerdos, faena y/o elabora chacinados (chorizos frescos y secos, panceta, bondiola, jamón

crudo, etc) para consumo personal, para evitar que usted, su familia y/o sus vecinos contraigan la

enfermedad haga analizar una muestra de entraña (100 g) de cada cerdo que faene para descartar

Triquinosis. El análisis es sumamente rápido y sencillo.

Las muestras se reciben diariamente en bolsitas separadas para saber a qué animal pertenece, en la

Cabina Sanitaria de nuestra ciudad sita en Cavallari y Dr. West hasta las doce horas de los días jueves,

día en que se realizan los análisis. El valor del análisis es de $72 por muestra.

El análisis debe ser abonado en la Oficina de Recaudación de la Municipalidad y luego acercar la

muestra a Cabina Sanitaria (ex Corralón Municipal de Cavallari y Dr. West).

PARA RIFA “CHANCHO MOVIL” O LECHON ASADO

– Solicitar el permiso municipal con antelación en mesa de entrada de la municipalidad y pagar el

análisis ($ 72).

– Realizar análisis de triquinosis del cerdo: presentar en Cabina Sanitaria (Cavallari y Dr. West) una

muestra de entraña (100 gramos aproximadamente) junto con el recibo de pago para el correspondiente

análisis.

PARA EL ELABORADOR COMERCIAL

– Comprar reses faenadas en lugares habilitados que garanticen su aptitud sanitaria.

PARA EL CONSUMIDOR

– Consumir la carne de cerdo bien cocida, nunca jugosa. Se debe cocinar hasta que desaparezca el

color rosado (más de 70 oC).

– No comprar chacinados “caseros” sin el rótulo de quien lo fabricó.

– Los productos caseros de cerdo sólo deben consumirse cuando tenga la total certeza que fueron

elaborados con carne controlada.

– Tener en cuenta que la salazón, secado y ahumado no mata al parásito.