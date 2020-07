Tres personas quedaron detenidas tras allanamientos policiales

Compartir

Tres personas terminaron detenidas tras allanamientos llevados adelante por personal de la Estacion de Policia de Nueve de Julio junto a personal de la Sub DDI Bragado, e relación a denuncias que se hicieron en mayo y junio pasados.

El primero de los detenidos fue un joven de 25 años, en Heredia al 700. Hasta allí llegaron lo uniformados para cumplir con una orden del Juzgado de Garantías número 2 de Mercedes por el delito de Amenazas agravadas y Lesiones Leves. Tras la tarea, el aprehendido detenido actualmente se encuentra alojado en Subestación de Policia de Dudignac y posee múltiples antecedentes contra la propiedad.

En mayo pasado se había hecho una denuncia por parte de una mujer de 27 años, donde se le reprochaba al detenido ser el autor de lesiones y amenazas contra su pareja – joven de 18 años -a quien lo lesionó ante presentes incluido un menor de corta edad.

Asimismo y a los fines de esclarecer los hechos denunciados se hicieron dos allanamientos: el primero en interior del Barrio Fonavi I y el segundo en Mariano Arce al 1600, en busca de elementos para la causa, con participación de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Mercedes.

En tanto, esta madrugada, se dio cumplimeinto a directivas del Juzgado de Garantías N° 3 de Mercedes en Tomás West al 200. Allí se detuvo a un hombre de 43 años quien tenía en su poder un revólver calibre 32 sin marca ni numeración visible y 5 municiones intactas en su tambor, con el cual tenía amenazado y amedrentado al barrio.

Además, en calle Compaire al 700, se detuvo a un cómplice de éste, de 31 años.

La denuncia fue en junio pasado donde los detenidos con arma de fuego amenazaron a una mujer de 37 años y a su grupo familiar golpeando a su esposo produciéndole lesiones.

Al mismo tiempo, se supo que ambos actuaban amenazando a vecinos en forma impune, lo que llevó a muchas personas a no denunciarlos por temor a sufrir futuras represalias por parte de los mismos, teniendo atemorizado al barrio, conforme la investigación llevada adelante por la Ayudantía Fiscal de Nueve de Julio a cargo del Doctor Horacio Capurro, junto a personal a cargo del Subcomisario bruno Sbrissa, de la SUB DDI Bragado y la la colaboración del GAD de 9 de Julio, Destacamento Vial de Julio, Infantería de Junin, personal SUB DDI Bragado, personal Destacamento French, Sub Estacion de Policia Dudignac, personal de Comisaría Carlos Casares y General Viamonte. También la UFI 5 participó de las decisiones.

Todos quedaron alojados en Dudignac.