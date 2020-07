Compartir

En noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela en reconocimiento a la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad.

Es que el 18 de julio 1918 había nacido en Sudáfrica, tras estudiar Derecho se involucró en la política anticolonialista se convirtió en uno de los mayores referentes en la lucha contra la discriminación racial y el conocido apartheid en aquel país.

En 1962 fue arrestado y acusado de conspiración para derrocar al gobierno. Esto le valió 27 años en la cárcel, de la cual logró salir en 1990.

Cuatro años después fue elegido Presidente de Sudáfrica, cargo que ejerció hasta 1999, en el cual promulgó una nueva constitución y se decidió investigar los crímenes contra los derechos humanos cometidos en los tiempos del apartheid. Fue el primer mandatario negro que encabezó el Poder Ejecutivo, y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país.

En tanto, quedaron impresas sus frases: “Si quieres hacer la paz con un enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se convierte en tu compañero” y “No puedo pretender que soy valiente y que puedo vencer a todo el mundo”.

“La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre” y “La pobreza no es natural: es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia”.

Impulsó la paz en todo momento a punto tal, que en 1993 fue Premio Nobel de la Paz y hasta el día de hoy es considerado el Padre de la Nación sudafricana.

Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años de edad.