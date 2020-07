Malestar en el Comité de Crisis ante mensajes falsos que salpican una labor comprometida

Compartir

El Comité Conjunto de Crisis en Salud del distrito de Nueve de Julio se constituyó desde profesionales del arte de curar, que se unieron ante la presencia del Covid 19, y por ser declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, a los fines de fijar políticas comunes a los vecinos del distrito en aras de proteger su salud, cuidarlos y resguardarlos.

Entre la tarea conjunta asumieron el compromiso de unificar criterios de mensajes y políticas comunes en los protocolos que lleguen a la población y brindar cuidados.

Además, acordaron asesorar al intendente Mariano Barroso y se pusieron a disposición del Concejo Deliberante. Es más, en su integración, los sectores convocados en representación del Círculo Médico, de la Clínica privada, del Hospital Julio de Vedia y de la Secretaría de Salud Pública comunal, invitaron a que se sume a conformarlo a la presidente del cuerpo de representantes del pueblo, por su doble condición de médica y de canalizadora de las inquietudes de las bancas políticas que lo integran.

Manos a la obra, desde el 20 de marzo a la fecha, diariamente emiten un comunicado oficial sobre el cuadro epidemiológico; y cuando hubo casos positivos, los comunicaron con la seriedad y responsabilidad desde una conferencia de prensa, para informar, de los hechos en sí y de todas las inquietudes que se presenten.

Es decir, el compromiso ético y profesional es de tal magnitud que merecen el respeto del resto de los convecinos, máxime no siendo profesionales, ya que carecen de la idoneidad para cualquier opinión en contrario.

Este medio en ese entendimiento, informa diariamente el mensaje textual, por ser el oficial y por respeto a sus lectores-oyentes-televidentes.

Desde hace algunas jornadas desde redes sociales se ha intentado instalar, alguna duda sobre la solvencia y labor del equipo del Comité. No han pasado de meras especulaciones por sitios de internet, pero molestando y ocasionado sinsabores a vecinos desprevenidos. La razón?…La sabrán sus emisores.

Lo ocurrido esta tarde ha molestado y mucho a ese grupo de profesionales y sus colaboradores, ya que antes que se conozca un informe de laboratorio se intentó instalar que Nueve de Julio tiene un caso positivo de Covid 19 y que el infectado es el empleado de una empresa líder que viajo a otro distrito por razones laborales, lo cual es cierto. Se intentó desmerecer la responsabilidad empresarial, desde la cual se cumplen y cumplieron con debidos protocolos. De ello lo falso es señalar que el dependiente está infectado, cuando en realidad está sano.

Es decir, poner en duda una alta responsabilidad profesional, laboratorio incluido, en un tema tan sensible, adelantar resultados de muestras, antes que sean oficiales, insistir en redes sociales, en desprestigio de personas y funcionarios en el tema de la pandemia, convoca a los ciudadanos de buena fe y responsables en su proceder a no descender a esos niveles -la vida está para crecer y ello no significa cumplir años – y a no dar respuesta o poner tildes o emoticón como sinónimo de no asentimiento o rechazo, para evitar desmedro a una labor comprometida.

Este medio está en condiciones de adelantar – aún no confirmado -, que los hisopados de los cinco casos de vecinos sospechosos que se informó esta mañana, dieron negativos, sin embargo, el medio lo informará mañana desde los carriles institucionales del Comité de Crisis, como lo viene haciendo. Cualquier adelantamiento sería de irrespetuosidad a la labor de sus integrantes y de las instituciones a las que representan.

En su conferencia de prensa de hace 24 horas, el intendente Mariano Barroso con miembros de ese Comité de Crisis en Salud, invitó a informarse por los medios oficiales.

Que a las pocas horas haya intentado instalarse como cierto un caso del cual no se tenían resultados, es de irresponsabilidad ciudadana no conteste con el sentir y pedido de la inmensa mayoría de la población del distrito.

La comunicación responsable, también es parte de la Emergencia Sanitaria. Hace a la salud pública…da.