Pablo Zurro: “esto es de una hijaputez increíble”

El intendente de Pehuajó refirió duramente al comunicado de Juntos por el Cambio titulado “Un crimen de extrema gravedad institucional”, en referencia a la muerte de Fabián Gutiérrez. Pablo Zurro calificó de “irrespetuoso y mentiroso” al planteo de Juntos por el Cambio y lanzó una convocatoria de apoyo a Cristina: “militemos, trabajemos y sobre todo defendamos a Cristina Fernández de Kirchner, defendamos un modelo diferente”.

“Esto no empezó ahora, esto empezó desde hace mucho tiempo con nuestros líderes populares. Esto empezó con Néstor y Cristina; esto se profundizó con Cristina. Nosotros tenemos que defender nuestro gobierno, pero también tenemos que defender y muchísimo desde la militancia a nuestra líder que se llama Cristina Fernández de Kirchner, a su hija y a su familia”, sostuvo.

En esa línea, el Jefe Comunal del interior bonaerense manifestó que “han sido atacados brutalmente y vuelven a ser atacados brutalmente por la oligarquía y por quién los representa, que es el PRO. La verdad que la utilización política del asesinato de Fabián Gutiérrez es irrespetuoso y mentiroso. Tenemos que defender muchísimo, no sólo por quién es Cristina, sino porque es quien nos garantiza la continuidad de un país diferente, y su lucha contra el establishment y contra cualquier poder concentrado que lastima a los argentinos”.

“Esto es de una hijaputez increíble y la verdad que tenemos que llamar a nuestra militancia, a que comprenda la gente, que comprenda el momento en que vivimos. Que más allá de la pandemia terrible que nos acosa, tenemos otro mal, que son quienes firmaron el documento, los Bullrich, los Macri, y todos aquellos que atentan contra nuestra líder del movimiento nacional y popular, y todos aquellos que atentan contra la democracia”, arremetió Zurro.

Mientras que por último convocó: “militemos, trabajemos y sobre todo defendamos a Cristina Fernández de Kirchner, defendamos un modelo diferente. Y no tengamos miedo a la grieta, la grieta es un debate de ideas. La grita existe, la grieta siempre existió entre los que queremos que la gente viva mejor, no pertenecer a los monopolios, no pertenecer a todo el establishment que quiere hacer un país diferente como lo hizo con Macri, y sí que nos dediquemos a la redistribución de la riqueza para que nuestro pueblo viva mejor”.