Ahora el cuento es de la ‘tía’

Llama por celular, el numero no se lee en pantalla y se identifica como Sofía. Saluda a su interlocutor por nombre y apellido. Lo hace de manera amable lo que permite que cada persona se sienta más relajada, ya que saben su nombre.

Ciertos interlocutores, sobre todo a cierta edad, siendo varones, les da pudor de un papelón’, al pensar que ‘me conoce y no doy cuenta quien es’… que va decir de mí…’.

Lo cierto es que ofrece ‘servicios a domicilio’ ideales en tiempo de aislamiento social.

Luego, señala que hay que completar una planilla por lo cual necesita una gama de datos, que incluyen los pertenecientes a las tarjetas de crédito. No sea cosa que te hagamos el servicio y no cuentes con efectivo!… ya que la tarjeta es suficiente! y salvadora! La ausencia de algún dato del plástico, no es posible cumplir con el recado… Es necesaria toda la información!.

Varios vecinos de Nueve de Julio vivieron en las últimas horas hechos similares. Ya han hecho denuncias al 911 advirtiendo y más de uno en la Ayudantía de la Fiscalía dado que terminaron siendo estafados.

En tiempos de pandemia, mientras en una inmensa mayoría aflora la solidaridad, unos pocos hacen cuentos, y esta vez de ‘tía’.

Estar alerta!