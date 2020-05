Walter Torchio: ‘Cuanto más flexibilicemos, más cuidado y responsabilidad hay que tener’

Compartir

Acompañado por el Director del Hospital, el Doctor, Wilson Ramseyer y el Doctor, Guillermo Rubio, el Intendente Municipal, el Escribano, Walter Torchio, coincidió con los especialistas de la salud en tal concepto en el marco de un nuevo comunicado.

No hay nuevos casos, se mantiene el existente y hay uno recuperado. Son 93 personas en seguimiento, 57 hisopados negativos, tres en estudios y 1.040 infraccionados.

Nuevas habilitaciones se estarán gestionando por medio de protocolos a Nación y Provincia. En el listado entra la hotelería.

Otro punto importante, como todos es que, “la gente notifique al municipio cuándo y a qué lugares viaja y, lo propio en el regreso”, insistió el Intendente recordando la declaración días pasados del Infectólogo, José María Giuluiodoro quien marcó que estamos lejos estamos de encontrar un estadio de confort; es el momento de estar más concentrados en respetar las normas porque de a poco se avecina el invierno y, “seguramente tendremos que rever los protocolos de los accesos a los bancos cuando lleguen los día fríos”.

Caminatas recreativas serán a partir del fin de semana que viene los sábados y domingos de 10 a 12 acompañados por un mayor para los menores de 12 años, y para el resto de los vecinos de 13 a 15 con receta médica que recomienda esa actividad únicamente.

Wilson Ramseyer marcó “algunos pueden pensar que fuimos exagerados en las medidas que tomamos en un principio, pero por el contrario hicimos lo que debíamos hacer, tomar la mayor cantidad de recaudos que nos permitieron no tener nuevos casos, solo existieron los casos iniciales que no se originaron en Carlos Casares y, han sido con internaciones domiciliarias, por eso la clave está en la prevención”.

Ahora, por calendario comienzan a llegar los días fríos y con ellas las gripes comunes que por compartir síntomas con el COVID-19, hay que cuidarse el doble para no enfermarse y “si llegamos a tener más casos, que sean lo menos posibles, eso también es prevenir”, agregó el Director del nosocomio local.

El dato alentador al respecto que llama a continuar con la responsabilidad ciudadana es que, en los más de 40 días de cuarentena, los casos aparecidos son importados; es decir que al no ser autóctonos, “tenemos que ser más responsables para no volver sobre los pasos dados”, sumó Ramseyer.

INTERNACIONES EN EL SECTOR C DEL HOSPITAL

Como indica el protocolo de Provincia, “todo paciente que ingresa por guardia con patologías respiratorias agudas que requiere internación debe estar en aislamiento y, se debe hacer un hisopado para descartar Coronavirus. Eso tarda 48 hs en saberse y, si se descarta se trata nada más que la neumonía y se pasa al Sector B”.

También desde el lunes de forma gradual, siempre con turnos y horarios a cumplir, comenzarán a funcionar los consultorios externos del hospital por especialidad, pediátricas y patologías que requieren controles, como los privados. Por eso, “es fundamental mantener las medidas de seguridad e higiene como el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social, también respetar los horarios de los turnos establecidos”. El que llega tarde no será atendido y se le reprogramará el turno.

Por su lado, el Doctor Guillermo Rubio completó la información argumentando que debemos aprovechar la flexibilidad que por ejemplo, no se da en el AMBA y Capital Federal, siendo más responsables por la época a la que estamos ingresando.

Y estrictamente desde lo epidemiológico, el matriculado recordó que “no debemos olvidar que el virus tiene un alto nivel de desprendimiento de la vía respiratoria superior que se contagia en pacientes asintomáticos en un 30% o más y, eso un factor clave”, acentuó y pidió no relajarse.

Y en el cierre de su discurso, Rubio recomendó no bajar la guardia con los cuidados a fin de no perder de vista que el riesgo los contagios está, no descuidar las enfermedades crónicas, no olvidad tomar la medicación y respetar los horarios de vida como así también los lazos sociales por redes e informarse lo justo y necesario por canales oficiales.

Y en el final de la comunicación, el Intendente recordó los horarios de los accesos y comercios.

ACCESOS Mouras y Espil abiertos las 24 hs. Lowenthal de 6 a 20 hs.

COMERCIOS Continúa siendo de ocho a 18 hs.

Y cerró recordando que hoy se hubiera realizado la maratón solidaria, y aprovechó para agradecer a empresas, comercios, instituciones, organizaciones sociales y vecinos en general por el esfuerzo que hacen para ayudar, de manera solidaria a quienes más lo necesitan. De hecho se compró la mesa de anestesiología y los aportes para alimentos y ropa.

Pero siempre recuerden y pongan en práctica que #NosCuidamosEntreTodos.