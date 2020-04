Walter Torchio: “La cuarentena podría ir más allá de Mayo, hay que tener paciencia”

Compartir

El Intendente de Carlos Casares, Walter Torchio expresó en su diario informe sobre la marcha del coronavirus en ese distrito que no se han dado nuevos casos positivos.

Lo hizo acompañado de un profesional de la Psicología, el Licenciado Eddie Fons, para aconsejar sobre cómo se debe aprender a mitigar el estrés que genera el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

LUNES 27 DE ABRIL, DÍA 36 DE CUARENTENA. A la fecha no se registraron nuevos casos. Los hisopados negativos son 29, 49 las personas en seguimiento y 684 las infraccionadas.

CASARES HABILITA LA CAMINATA de 60´por día. Se está armando el protocolo que luego analizará la provincia y por eso, todavía no está la autorización en vigencia. “Vamos a avisar qué día y de qué forma se podrá salir a hacer la caminata administrada”, informó el Intendente Municipal, el Escribano, Walter Torchio. La actividad será regulada y dependerá en gran medida del comportamiento social.

Vale recordar que la salida no debe superar los 500 metros de la casa y los 60´de duración como parámetros generales; en los próximos días se conocerá cómo se implementará definitivamente en Casares.

Lo propio seguirá ocurriendo gradualmente según indique Nación y Provincia con las habilitaciones que faltan darse. “Hasta tanto no acordemos el protocolo y la forma no se pueden realizar”, reforzó Torchio.

CONSEJOS PARA EL CONFINAMIENTO

El matriculado en Psicología, Fons comenzó explicando qué es el estrés (ver video en el Facebook Prensa Casares). Seguidamente, dio algunos tips para aminorarlo y así, sobrellevar mejor la cuarentena obligatoria.

Para ello, el integrante de la Red de Psicólogos recomendó visitar el espacio NO ESTAS SOLO (Facebook) creado en ésta coyuntura donde podrán interactuar con todo el equipo de psicólogos y apropiarse de los consejos y las informaciones que allí comparten, para mejorar los días.

En este sentido, también pueden llamar al teléfono 45-41-16 de lunes a viernes de 8 a 15 y sábados de 8 a 12 hs para recibir contención.

Por otro lado, dijo que “mucha gente se va contagiar pero no se va a enfermar -no va a tener síntomas-, del 100% que se enferme, el 80% va a tener síntomas suaves y se recuperaran sin tener que ser internados y, el 20% restante necesitará de ello; por eso debemos cuidarnos porque si no, no alcanzaran los recursos para cuidarlos”.

Asimismo, “si una persona se enferma debo saber que no es una condena a muerte. En la mayoría de los casos es leve”, sumó y cerró el punto diciendo que hay que ir tranquilos pero sin descuidarnos.

Entre otras recomendaciones, el profesional aconsejó informarse en horas del mediodía o la tarde pero que, el coronavirus no ocupe todo el día. A eso añadió, volver a jugar juegos de mesa, mantener una rutina horaria diaria con diferentes momentos a fin de que no se vuelva monótono.

Antes del cierre, invitó a pensar en que todos estamos en la misma situación y por eso, el malestar compartido se vive menos traumáticamente a nivel personal; de este modo, llamo a mantener los vínculos sociales mediante las redes sociales.

Y como reflexión final, se apoyó en la frase de un médico Persa que decía “LA IMAGINACIÓN ES LA MITAD DE LA ENFERMEDAD, LA TRANQUILIDAD ES LA MITAD DEL REMEDIO Y LA PACIENCIA ES EL COMINEZO DE LA CURA”, para coronar diciendo que “hay que aprender a ser pacientes porque la situación va a pasar pero hay que darle su tiempo”.