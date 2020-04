Con alegría cristiana se celebra la Pascua

Compartir

Se celebra el Domingo de Pascua que recuerda la resurrección de Jesucristo.

Con alegría se recuerda que Jesús, después de haber muerto salvajemente en la cruz, y colocado en un sepulcro cubierto con una pesada piedra, al tercer día de estar allí, donde cuerpo y espíritu estaba separados, logró la fusión de ambos y resucitando salió del encierro.

Ese ‘paso’ o ‘salto’ a la inmortalidad se la denomina Pascua.

El suceso, tan trascendente y relevante, llevó a Jesús a que se apareciera primero a María Magdalena y luego a otros discípulos. Algunos no se convencieron de Su resurrección, creyendo que sus apariciones eran las de un espíritu incorpóreo. Ate ello, Jesús les aseguró: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo” , tal como la relata Lucas en sus escritos. Uno de ellos, Tomás, luego lanzó la expresión ver para creer’, en tanto, los restantes no duraron y creyeron.

La trascendencia de la celebración está dada que queda confirmado con la resurrección que Jesús es el Hijo de Dios hecho Hombre. Esto significa que desde entonces hay un nuevo nacimiento a una esperanza viva la que da lugar a caminar en una nueva forma de vida.

Curiosamente, el coronavirus que azota a la humanidad en todos los continentes pone en la intimidad de cada ser la presencia viva de Jesús y María. Las cadenas de oración que se multiplican, los diálogos entre las familias sobre la fuerza de la vida de cada día, el regalo divino al transcurrir cada jornada, gana en relevancia este Domingo de Pascua. Las redes sociales dan prueba de ello, a través de quienes se animan y lo exteriorizan.

Desde Cadena Nueve, le les desea a cada uno Muy Felices Pascua de Resurrección.

La celebración de esta mañana desde la catedral de Nueve de Julio a las 10,30 hs. se transmitirá en vivo por la plataforma digital de CN.