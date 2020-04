Carlos Casares flexibiliza la cuarentena

Compartir

“Mantenemos dos casos pero, ¿por qué no podemos relajarnos”?

Lo marcó el Intendente de Carlos Casares, Walter Torchio junto a los referentes de la Salud ésta mañana, donde brindaron más información acerca de nuevas aperturas de rubros desde mañana y, explicaron la nueva etapa que estamos comenzando a transitar.

Ante el virus que está dañando a la población mundial y si bien en Argentina es relativamente “bajo” el número, la curva sigue en ascenso y por eso, “tenemos que cuidarnos mucho para que el número no se multiplique, hay que ser consiente”, volvió a remarcar el Intendente, Walter Torchio porque “estamos en un momento complicado, todavía no llegamos al pico de la curva que crece y no se va a detener en ésta etapa”, sumó y pidió nuevamente suma responsabilidad y cuidados ya que con el invierno cerca, además hay que cuidarse de no engriparse y seguir con todas la prevenciones que se vienen dando ya que los síntomas son parecidos.

ESTADO DE SITUACIÓN

Personas que finalizan la cuarentena: 194

Personas en cuarentena: 46

Casos de Coronavirus: Dos (2)

Hisopados negativos: Ocho (8)

Infracciones por incumplimiento de aislamiento: 287

¿QUIÉN PODRÁ TRABAJAR A PARTIR DE MAÑANA?

A las ya existentes en funcionamiento por Decreto Nacional, desde mañana se suman otros rubros. La cuarentena solamente se flexibilizó para personas con autismo y otras discapacidades, para entidades bancarias, talleres de autos, motos y bicicletas y casas de ventas de autopartes. Todas deberán atender a puertas cerradas y por turnos.

También de artículos de librería e insumos informáticos; en éste caso, la compra llegará el cliente por delivery. El resto sigue como hasta ahora. Por lo tanto no se puede salir a correr, a andar en bicicleta, a caminar. Respecto de albañiles, plomeros, gasistas, electricistas, cerrajeros, etc. por el momento y hasta tanto exista alguna modificación podrán trabajar en el marco de servicio esencial de mantenimiento.

DATOS Y RECOMENDACIONES DE LOS PROFESIONALES DE SALUD

Cumplida la fase de contención, hoy entramos en la de mitigación. Es decir que “si bien toda la población está en aislamiento obligatorio, aquellas que tienen síntomas son seguidas por el equipo de salud de forma minuciosa”, explicó el Director del Hospital Municipal, el Doctor, Wilson Ramseyer quien volvió marcar el uso del barbijo.

En éste punto, “mañana firmamos el Decreto para que su uso sea obligatorio para toda la comunidad”, informó el Jefe Comunal, mientras que el Doctor, Guillermo Rubio, recordó que “hay que lavarse las manos antes y después de colocárselo, manipularlo desde los elásticos y usarlo durante todo el recorrido que haga la persona desde que sale hasta que vuelve a su casa”.

Esto se suma al aislamiento, distanciamiento y lavado de manos.

SEGUIMIENTO DE PACIENTE POSITIVO DE COVID-19

Hay dos protocolos a seguir de Nación y Provincia. Primero se controla a la persona telefónicamente con preguntas y en casos positivos ya declarados, se le suma la repetición de hisopados cada una semana mientras den positivos.

EL DATO

En los primeros 20 días desde el primer caso confirmado en Argentina se validaron 301 más, en las siguientes 20 jornadas (sábado 11 de abril) ascendieron a 1975 y hoy (domingo 12) 2142. Esto quiere decir que el salto fue del 6,5%.

Mencionadas estadísticas encienden las alarmas porque cuando la curva se dispara los sistemas sanitarios de salud se desbordan. Por eso, mientras el mundo sigue aprendiendo sobre este virus sin precedentes, hay que seguir cuidándose conscientemente.

Finalmente, el Intendente se dirigió a los vecinos deseando Felices Pascuas en éste Domingo y pidió reflexionar sobre el valor de la responsabilidad y solidaridad remarcado la necesidad de quedarse en casa ya que la clave es cuidarnos entre todos.

