La AFIP clausuró un supermercado por no cumplir con los precios máximos al 6 de marzo

Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos llevaron adelante esta mañana la clausura de su supermercado ubicado en Avda Vedia a la altura del 350 tras constatar que no se cumplía con los precios topas fijados por el gobierno al 6 de marzo pasado.

El centro de compras había recibido denuncias en redes sociales por precios abusivos en sus compras haciendo caso omiso a los topos de pecios vigentes.

Es el mismo comerciante que a una institución de discapacitados le envió mercaderías de una compra con su marca que pesaban entre 820 y 85O gr. en lugar de un Kg. La pesaron y vieron el faltante. Le devolvieron TODO.

Los vecinos, potenciales clientes o consumidores, lo que más lamentaban y alertaban era la ausencia de solidaridad ante la crisis vigente y ante el pedido publico desde el Presidente de la Nación hasta el Intendente Mariano Barroso pidiendo que se respeten esos montos máximos de cada producto.

Es de hacer notar que un grupo de vecinos reciben denuncias en [email protected] y las canalizan en tres etapas:

1- contactan con el centro de compras y le expresan que rigen precios máximos al 6 de marzo.

2 – de hacer caso omiso, hacen las denuncias ante las autoridades respectivas incluida la AFIP

3 – y el tercer paso, se impulsa una denuncia penal, ante lo normado por la Ley Penal Tributaria por evasión fiscal.

Los impulsores cuidadores de precios, alientan que a quienes comente abuso que no se les compre. Pero saben que no es una práctica, todavía en esta sociedad, como ocurre en otros pisases vecinos donde, al estilo Europeo, nadie más le compra y lo obligan a cumplir y bajar los precios.

Fuentes confiables han señalado a CN que en varios negocios se está en la etapa de retrotraer los precios al 6 de mayo. Es más, un supermercado, le devolvió al cliente reclamante el importe de exceso de los productos que estaban aumentados y los colocó a los de la lista oficial.

No se descartan que hayan más clausuras por no aplicar los precios al 6 de mayo. Además, hay quejas de otros negocios, uno de ellos de frutas y verduras que no entregan ticket de compras, algunos directamente no lo hacen. Otros, señalan la ausencia de papel para hacer las impresiones.

Hoy los vecinos están decidios a que se respeten los precios máximos.

El Cornamusas exige de todos, conductas de respeto y solidaridad.