Basta de especuladores

Ante el estupor de los consumidores por la forma artera de violentar sus

derechos y la estafa constante que significa a su patrimonio la escalada de

aumento de precios de los alimentos y productos de primera necesidad

Las Organizaciones de Defensa del Consumidor inscriptas en el Registro Nacional

DECLARAMOS:

A) Destacamos la importancia de las medidas económicas que están llevando

a cabo los gobiernos nacionales, provinciales y municipales:

B) Expresamos nuestro agradecimiento a todos aquellos que siguen

trabajando en forma responsable y solidaria para que todo el pueblo pueda

alimentarse en esta época tan difícil de la cuarentena sanitaria y el aislamiento

social.

Los esfuerzos del Gobierno nacional y de toda la comunidad no se ven

correspondidos por algunos “comerciantes, industriales y productores” que

pretenden continuar con las “avivadas”, cobrando los alimentos al precio que

se les ocurre sin respetar los precios máximos y afectando seriamente los

ingresos de los consumidores con los abusivos precios de carnes, verduras y

frutas, medicamentos, etc.

C) Ante la información de que muchas de las transacciones pasan a ser en

negro (principalmente en verduras y carnes) que dificultan la comercialización

y el control por parte del estado y los Consumidores.

EXIGIMOS:

HACER USO DE LA LEGISLACION VIGENTE Y PROPONEMOS:

1°) La aplicación estricta en todo el país, de las normas dictadas en defensa

de los consumidores que se encuentran actualmente vigentes: Ley de Defensa

del Consumidor, de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia, de

Regulación de Relaciones de producción y consumo, Observatorio de Precios

y toda otra norma nacional o provincial, aplicable a la materia;

2°) La inmediata aplicación de las figuras penales por los Fiscales en Turno

atento a ser acciones públicas (conf. Art. 173 inc. 1° y 300 y siguientes del

Código Penal de la Nación;

3°)La inmediata aplicación en forma más generalizada del poder de policía de

abastecimiento, y las respectivas legislaciones provinciales INCLUYENDO LA

SUMARIA CLAUSURA DE HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS Y

COMERCIOS CON LA DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS DE LOS QUE

VIOLENTEN LAS NORMAS EN CUESTIÓN;

4°) LLAMAMOS A LOS CONSUMIDORES DE TODO EL PAÌS A DENUNCIAR

ANTE LOS ORGANISMOS PERTINENTES CUALQUIER SITUACIÓN DE

INCUMPLIMIENTO DE LOS PRECIOS MAXIMOS, OCULTAMIENTO DE

MERCADERIAS, DESABASTECIMIENTO, ETC.

5°) ASIMISMO HACER PUBLICO EN TODAS LAS REDES EL NOMBRE DE LOS

PROVEEDORES QUE VIOLENTAN LAS NORMAS DEL ESTADO DE

EMERGENCIA POR SU ACCION DE ABUSO Y PRECIOS ABUSIVOS AL

CONSUMIDOR.

Todos Unidos los Consumidores podremos hacer frente a estos especuladores

que afectan la economía de la sociedad en su conjunto y muestran su

egoísmo en una situación de emergencia sanitaria, en la que debe primar la

solidaridad, tal como hoy la muestran los médicos, los trabajadores de la

salud, las fuerzas de seguridad, los trabajadores camioneros y los millones de

argentinos que participan de la Cuarentena con una ejemplar actitud solidaria.

FIRMAN:

ADELCO CLAUDIA COLLADO

AUC NELSON VEAS OYARZO

ACUCC ANA MARIA GODOY

ADECEN OSCAR VARGAS

ADECSE JAVIER ALEXANDRO

ADECUA SANDRA GONZALEZ

ADUC LAURA DEFILIPPI

ADDUC OSVALDO BASSANO

CONSUMIDORES ARGENTINOS SERGIO PROCELLI

CONSUMIDORES LIBRES HECTOR POLINO

CEC RENATO

CESYAC DIEGO FONTENLA

CODEC PABLO CHAMATROPULOS

CRUZADA CIVICA MARIANO GENDRA GIGENA

DEUCO PEDRO BUSSETTI

LIDECO ERNESTO ALFIERI

MUDECO INES BIENATTI

LA UNION CLAUDIO BOADA

PROCONSUMER RICARDO NASIO

PROTECTORA ROMINA RIOS AGÜERO

UCA ADRIANA MALEK

UNADEC JAVIER LORUSSO

USUARIOS Y SUS DERECHOS RICARDO VAGO



Es de señalar que en Nueve de Julio comenzaron las primeras denuncias directamente ante la AFIP y se impulsarán acciones penales en el marco de la Ley Penal Tributaria. Las dos primeras alcanza a supermercados de alta trascendencia en la comunidad