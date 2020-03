Compartir

El Intendente de Carlos Casares, el Escribano, Walter Torchio manifestó que “afortunadamente no tenemos casos de coronavirus en Carlos Casares”, siendo “una muy buena noticia para Casares y la región”.

El Jefe de Estado del vecino distito aseguró que “es muy importante lo que decide el Gobierno Nacional porque nos alinea, nos ordena y eso hace que se sea claro con qué actividad puede funcionar y cuál no, porque todos tenemos un discurso más homogéneo”.

“Es un momento difícil porque no estábamos acostumbrados a este tipo de situación donde intentamos que los que tengan que ir a trabajar lo hagan, y evitar que los que no tienen que hacerlo se queden en sus casas, sabiendo que es lo mejor que podemos hacer para frenar al virus porque no hay medicación, y lo que evita el contagio es no estar en contacto con personas”, enfatizó.

También “vivimos muy atentos porque estamos iniciando la cosecha que será muy importante y, tenemos que intentar que no se detenga; los granos y todo lo que tenga que ver con la producción de leche, carne, pollo, harina es clave con la vida cotidiana de los casarenses y de la Argentina en general”, describió. Para ello, son varias las medidas de prevención que se vienen tomando en el Partido de Carlos Casares.

Seguidamente, Walter Torchio insistió en que “afortunadamente no tenemos casos, lo cual es una muy buena noticia para nuestros vecinos y para la región ya que estamos muy cerca de otros municipios con los cuales interactuamos y por eso es importante que en la zona tampoco suceda nada”.

Por último, el Jefe Comunal dijo que “nuestros vecinos tienen que tomar conciencia que si no nos cuidamos entre todos va a ser una situación compleja porque vemos lo que pasa en otros lugares del mundo, y todavía nosotros estamos con situaciones muy controladas y, esperamos y ojalá así sea, el mes de abril marcará un antes y un después”.