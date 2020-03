Comienza el cuarto día de “QuedateEnCasa y quienes más se exponen son los adultos mayores a los 60 años

Compartir

Las autoridades de la región que llevan adelante el monitoreo del cumplimiento con el aislamiento preventivo y obligatorio observan con preocupación que quienes están en la franja de edad adulta y vejez no han tomado con alta responsabilidad la consigan #QuedateEnCasa.

Se trata de los sectores más vulnerables ante el Coronavirus, ya que ataca a las vías respiratorias y ante las defensas bajas o enfermedades preexistentes su salud se convierte en más sensible.

La inquietud ha llegado a las más altas autoridades nacionales que teniendo presente, también la desobediencia en los más jóvenes – que afortunadamente, de a poco van entendiendo la importancia del asilamiento-, han puesto en consideración extremar los cuidaos colectivos y no se descarta que la figura jurídica del Estadio de Excepción sea la norma a aplicar en el interés del bien jurídico protegido, que es el de la salud de la población en su conjunto, ante un hecho grave, como la pandemia que azota al planeta.

De llegarse a ello, corresponde al gobierno nacional su declaración ya que es un mecanismo contemplado para afrontar situaciones extraordinarias y graves como catástrofes, desórdenes públicos, guerras, pandemias o situaciones sociales extremas y de desborde, que incluye mayores poderes para, junto a las fuerzas de seguridad y la suspensión o restricción de algunos derechos fundamentales, hacerlas cumplir. Y en cada jurisdicción corresponde a las autoridades implementarlas.

El Gobierno analiza entre mantener la mayor cantidad de derechos resguardados por la constitución nacional y el bien jurídico protegido, en caso de llegar a una situación extrema como una pandemia que haría estragos en la sociedad. Pretende que cada persona tome conciencia sin llegar a ‘mano militari’, y actúe en consecuencia.

Desde este domingo han aumentado a lo largo y ancho del país las confirmaciones de coronavirus. En un día ha habido 41 casos y ya son 266 los afectados con 4 fallecimientos. Esto significa que ha comenzado la línea de crecimiento pronosticada por las autoridades sanitarias y que se ha de notar en esta semana que comienza, para aumentar la siguiente.

Los cuidados deben ser cada vez más rigurosos con el aislamiento y entender la importancia de #QuedateEnCasa, No Salgas!

Cadena Nueve ayer publicó ‘Ante el tercer día de Asilo Obligatorio la consigna sigue siendo #QuedateEnCasa’ https://www.cadenanueve.com/2020/03/22/ante-el-tercer-dia-de-asilo-obligatorio-la-consigna-sigue-siendo-quedateencasa/ . Allí se hizo una análisis en hipótesis de lo que sucedería en el distrito si solo el virus alcanzaría a 250 vecinos. El sistema de salud colapsaría. Y en esa misma línea de hipótesis, en atenciones extremas y de desborde entre el cuidado de un joven y adulto mayor, los médicos no van a escatimar en la atención al de menor edad, porque los respiradores y camas no va a alcanzar. De llegarse a este exceso o límite final, sería una triste realidad. Pero se trata de las decisiones de guerra. Y quiérase o no, se está ante una ofensiva invisible de la que nadie está exento. Y los adultos mayores y viejos son los más expuestos.

Es hora de la toma de conciencia que se vivirán momentos muy delicados y tristes. El gobierno marca el camino, y de la población depende hacer más fácil la tarea. No debe olvidarse que, en los campos de batalla, queda el tendal.

Estamos a tiempo si entendemos que, con el aislamiento diario y masivo, al quedarte en tu casa hay millones de coronavirus que no van a poder encontrar una forma de entrar en nuestro cuerpo y van a morir.

Ser responsables y solidarios salvará vidas y las primeras en protegerse serán las de tu entorno de convivencia. ¡De apartarte del aislamiento expones al núcleo familiar que decís amar… a lo peor!

En las guerras los que mandan envían al frente de combate a sus tropas. En esta oportunidad – guerra al fin – nos piden que no vallamos al campo de batalla, y sin embargo salimos a enfrentar al enemigo invisible. Es curiosa la contradicción del ser humano!.

Nos cuidan y piden que nos protejamos… y lo rechazamos.

¡Hay tiempo de evitar quejas y lamentos posteriores!

“QuedateEnCasa