Los medios y la sociedad civil de Argentina se unen frente al coronavirus

Este jueves 19 de marzo, medios periodísticos de todo el país junto a numerosas instituciones del mundo académico, profesional y de la comunicación su unirán en un mensaje conjunto para que los argentinos “viralicemos la responsabilidad”.

Con la consigna #SomosResponsables, la campaña promoverá el compromiso de la sociedad con las conductas básicas para enfrentar el enorme desafío que implica la pandemia del coronavirus:

#SomosResponsables quedándonos en casa, salvo fuerza mayor. No son vacaciones.

#SomosResponsables lavándonos bien y frecuentemente las manos con agua y jabón, o en su defecto con alcohol en gel.

#SomosResponsables evitando tocarnos la cara con las manos.

#SomosResponsables ventilando los ambientes.

#SomosResponsables manteniendo dictancia social

#SomosResponsables aislándonos 14 días en caso de haber estado en un país de riesgo o en contacto con un potencial contagiado.

#SomosResponsables denunciando a quien inclumple una cuarentena.

#SomosResponsables consultando al médico ante fiebre más tos, dolor de garganta o dificultades respiratorias.

#SomosResponsables difundiendo información que provenga sólo de fuentes confiables.

Frente al avance global de la pandemia y el impacto que está teniendo en nuestro país, los medios unen sus voces y sus acciones en pos de un mensaje unívoco y contundente, para expresar junto a los ciudadanos de todo el país la necesidad de que nos comprometamos todos en la contención del virus y en el cuidado de las personas.

El éxito de las medidas que se anuncian por parte de las autoridades depende del compromiso ciudadano y de la articulación que podamos hacer entre el Estado, las organizaciones, las empresas, los medios, la sociedad civil y los ciudadanos.

Esta iniciativa es impulsada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y cuenta con la adhesión de un grupo de importantes organizaciones de medios, de periodistas y de la industria de la publicidad y la comunicación en nuestro país: Academia Nacional de Periodismo, Agencias Independientes (Ai), Asociación Argentina de Publicidad (AAP), Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina (AMDIA), Asociación de Periodismo Digital (APD), Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM), Círculo de Creativos Argentinos (CCA), Círculo de Directores de Comunicación (DirComs), Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), Consejo Profesional de Relaciones Públicas, Consejo Publicitario Argentino (CPA), Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Interactive Advertising Bureau Argentina (IAB), y Unión de Agencias Interactivas (Interact).

¿Cómo participar?

La campaña invita a los medios, periodistas, instituciones y ciudadanos a sumarse en redes sociales con la consigna #SomosResponsables

La propuesta es ayudar a crear conciencia sobre la pandemia que afecta al país y cómo enfrentarla desde la responsabilidad de cada uno. Además de la ayuda en la difusión que brinden los medios y los comunicadores, la campaña busca que los ciudadanos también participen.

Por ejemplo, con videos breves, publicaciones en redes sociales, testimonios sobre cómo una persona y su grupo de pertenencia se hacen responsables frente al virus; acciones que estén tomando en el ámbito cotidiano y hogareño, ejemplos de teletrabajo, actividades educativas a distancia, reuniones virtuales con amigos, y hasta actividad física en el hogar. Siempre usando el #SomosResponsables.

La campaña, al unir a medios e instituciones de los más diversos perfiles, alcances y estilos, y al sumar la participación de toda la sociedad, busca dar un mensaje de unidad, responsabilidad, solidaridad y compromiso de todos frente a la pandemia.

Cadena Nueve se unió con el mensaje ‘No salgas, corta la cadena, pero seguí en Cadena’. Lo que significa que lo único eficaz, hasta ahora, para combatir la pandemia del Coronavirus es que cada uno se cuide quedándose en su casa, y salga lo estrictamente necesario. Si se corta la cadena del virus, se combate. Y ‘seguí en cadena’, significa que sigas atento e informado sobra las disposiciones de las autoridades competentes, que son quienes guían y conducen a la sociedad ante los males de virus y evitar su expansión, mensaje y recomendaciones a las que hay que tener presente, como punto central.

No estamos ni de vacaciones, ni de picnic. Estamos ante el compromiso y responsabilidad de cuidarnos y cuidar al vecino. Todos somo necesarios en la vida y en la sociedad… y esta es una pandemia mundial!!.

En otros términos, no salgas ya que el virus no se propaga. Es lo único concreto que hay para eliminarlo es el aislamiento. Seguí informado y atento a las recomendaciones de las autoridades que guían en este momento particular de la sociedad. Eso significa responsabilidad personal y social.