Créditos Uva: Los bancos y su responsabilidad social

El gobierno nacional anunció un paquete de medidas, a los efectos de morigerar la caída en el nivel de actividad económica que se prevé como consecuencia de la pandemia que azota al mundo.

A diferencia de lo que se anunció en países como Francia, España, e Italia, entre otros, la batería de medidas no contempla ningún tipo de alivio para los deudores hipotecarios en UVA.

Los paquetes de medidas anunciadas por esos países son inéditos en términos de su magnitud y superan incluso a los dispuestos durante la crisis de las hipotecas sub prime del año 2008.

Dentro del universo de hipotecados, ademas de los que ya se encuentran desempleados, hay trabajadores en relación de dependencia, ya sea estatales o privados, como así también miles de trabajadores independientes como autónomos o monotributistas , quienes inexorablemente verán caer sus niveles de ingresos, como consecuencia de suspensiones, despidos o caída profundas en los niveles de facturación, como es el caso de los trabajadores independientes.

Frente a esa situación y en línea con planteos anteriores que hemos formulado en nuestros comunicados, es que reclamamos una CONDONACION EN EL PAGO DE LOS INTERESES DE NUESTROS CRÉDITOS MIENTRAS DURE ESTA CRISIS MUNDIAL, de forma tal de abonar únicamente el capital de la cuota, sin afectar de ese modo la amortización del capital adeudado.

LA MEDIDA RECLAMADA NO DEBERÍA TENER NINGÚN TIPO DE COSTO PARA EL FISCO. Frente a una crisis de magnitudes inéditas que atraviesa a todo el mundo.

ES HORA DE QUE LOS BANCOS ASUMAN SU CUOTA DE RESPONSABILIDAD social, y contribuyan con la sociedad, adoptando medidas como las que reclamamos. Han obtenido ganancias extraordinarias enlos ultimos 4 años, conforme lo reflejan sus balances.

Hasta el momento advertimos que sólo los Estados son los que se encuentran tomando medidas para intentar paliar la crisis y entendemos que es una medida necesaria hasta tanto se disponga una salida definitiva de estos créditos hipotecarios indexados por inflación.

Es el Poder Ejecutivo Nacional quien dispone de las herramientas para que las entidades financieras implementen esta medida, sumamente necesaria para que miles de familias hipotecadas en todo el pais encuentren algun alivio, hasta tanto se determine una salida de fondo de este perverso sistema de indexacion.

De no tomarse una medida como la que reclamamos, miles de familias hipotecadas se verán ante la imposibilidad de poder abonar sus cuotas, y correrán el riesgo de caer en mora, situación que las pone al borde de un proceso de ejecución.

Somos más de 105000 familias las que aguardamos una decisión de este tipo ante la grave crisis económica mundial que se avecina, cuyos alcances son aún desconocidos, pero que sin duda repercutirán sobre las economías personales de los hipotecados.

VIVIENDA SI, NEGOCIO NO.