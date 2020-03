Mariano Barroso: “Si no somos conscientes que solo estamos de paso y que el gobierno es temporal, nuestro trabajo será siempre incompleto”

Sin mensaje político de grandes anuncios, mostrando un municipio sin deudas y con reconocimientos a la oposición por la labor en conjunto y a los empleados comunales por el trabajo de servicio diario, Mariano Barroso tras hacer una reseña de las obras realizadas en el último año, dejó inaugurado el periodo 2020 de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante del distrito.

El Intendente de Nueve de Julio llegó varios minutos antes de la hora 20 y para el inicio de la sesión era uno de los pocos que estaba aguardando en su sitio el comienzo.

Este gesto y la frase “Si no somos conscientes que solo estamos de paso y de que el gobierno es temporal, nuestro trabajo será siempre incompleto”, ponen al Jefe Comunal en un referente de los cambios en la política. Respeto a la labor del otro y que no se debe pensar en perpetuarse en el poder.

La sesión fue abierta por la Presidente del Concejo Deliberante, María José Gentile que refirió los trabajos del cuerpo tras haberle dado la bienvenida para luego, invitarlo formalmente a que se exprese ante los representantes del pueblo en sus bancas y los asistentes, legisladores como Mauricio Vivani y Jorge Silvestre (Mandato Cumplido), funcionarios, en nombre del Obispo de la Diócesis, el Padre Guillermo Gómez, párroco de la Catedral Santo Domingo y del titular del Consejo de Iglesias Evangélicas, Emilio Peralta, dirigentes de instituciones como el Presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Darío Santini, y otros referentes, notándose pese a estar invitados, que no se vio a ningún ex-intendente desde el ’83 a la fecha.

En relación al mensaje en sí, el jefe comunal sostuvo que si no es de esta manera, pensar que “Si no somos conscientes que solo estamos de paso y de que el gobierno es temporal, nuestro trabajo será siempre incompleto” “sería imposible continuar una obra, un proyecto, una idea, ante el cambio de signo político”; y afirmó: “con esa idea siempre presente es que vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora con la Nación y con la Provincia. Teniendo como único objetivo mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos”.

En el comienzo resumió algunos de los ejes en los que se centralizará su gestión, instando de manera muy marcada a los distintos sectores a dejar de lado “las diferencias, las ideologías y las opiniones diversas, en pos del consenso”.

“Comienza un nuevo año legislativo para trabajar en equipo, lo cual significa un gran desafío. En estos 4 años que llevamos al frente de la gestión, hemos logrado cumplir muchísimos objetivos y darle forma a gran cantidad de ideas y proyectos, pero sabemos que aún tenemos por delante innumerable cantidad de cuestiones que mejorar, que aprender, que discutir, y por sobre todo, que consensuar”, señaló Mariano Barroso en el inicio de su mensaje ante los ediles.

En el mismo plano, valorizó el rol del Concejo Deliberante “donde he comenzado a recorrer mi camino, y donde sin lugar a dudas he aprendido muchísimo, me es siempre muy grato volver.

El Concejo Deliberante es la institución republicana más importante del partido. Aquí es donde las diferencias, las ideologías, las opiniones diversas, se ven obligadas a ceder en pos del consenso.

En este recinto, como en todos los recintos legislativos, el principal objetivo es acercar posiciones. Posiciones que no son meramente personales, sino que representan muchas más voces de las que aquí se expresan, porque los concejales representan al pueblo en su totalidad”.

El Intendente destacó “la importancia de ser dignos de nuestro mandato popular, de acercar antes que alejar, de escuchar la opinión del otro y complementarla con la nuestra. Porque si no nos escuchamos, si no respetamos las opiniones diversas, si no somos conscientes que solo estamos de paso y de que el gobierno es temporal, y luego vendrán otros; nuestro trabajo será siempre incompleto, y sería imposible continuar una obra, un proyecto, una idea, ante el cambio de signo político”.

“Con esa idea siempre presente es que vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora con la Nación y con la Provincia. Teniendo como único objetivo mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos.

Nuestras posturas ideológicas y políticas en ningún modo deben entorpecer un trabajo que debe ser mancomunado y que debe estar exento de mezquindades”, enfatizó.

“Estos años los hemos transitado con un apoyo que llamativamente ha sido extraordinario, cuando habitualmente no es así, ya que el trabajo mancomunado entre las diferentes jurisdicciones debe ser natural.

Por eso es nuestro reclamo, nuestro deseo y nuestra aspiración que lo podemos mantener. Transformando en cotidiano lo que hasta hace un tiempo nos parecía inalcanzable.

Alguien me podrá decir que eso es lo que sucede siempre en nuestro país. Perfecto, valoro la opinión, pero ante nosotros, ante nuestros vecinos, ante nuestra tamaña responsabilidad, elijamos ser distintos, prediquemos con el ejemplo, y estoy seguro que nuestro granito de arena podrá multiplicarse. Vale la pena intentarlo y además es lo correcto.

Siguiendo siempre esa lógica los invito a trabajar en pos de una mejor Ciudad, de un mejor partido, opinando, debatiendo, criticando constructivamente. Tienen a disposición a todo mi equipo y mi despacho abierto por supuesto”, finalizó en la parte inicial de su discurso.

RESUMEN DE LO REALIZADO Y DE LOS PROYECTOS TRAZADOS

– Secretaría de Administración y Hacienda

La recaudación del ejercicio de la tasa ascendió a $57.230.655,42 y deuda de ejercicios anteriores fue de $8.034.064,53.

Respecto a la Tasa de Monitoreo Urbana se recaudaron $6.427.468,00.-

La recaudación del ejercicio de la tasa ascendió a $59.701.359,82 y deuda de ejercicios anteriores a $14.167.137,13, Totalizando $73.868.496,95 durante el año 2019.-

Continúa el Incremento de cobro de Tasas a través Home Banking y Pago Mis Cuentas.

En Julio 2019 se implementó la habilitación online para comercios con superficie menor a 50 m2 y cuyas actividades sean consideradas de bajo riesgo. Es una habilitación muy ágil, con mínimos requisitos y que el contribuyente puede realizarla 100% vía web.

Se implementó el sistema por autogestión de guías (DUT), el cual comenzó funcionando con un mínimo de Productores en Abril 2019, hoy, más de 130 Productores realizan la Autogestión.

Se trabajó conjuntamente con el ministerio de Agroindustria para que productores del partido registren y/o ajusten el stock real de animales.

A nivel macro la secretaria de administración y hacienda, alcanzó:

EVOLUCIÓN DEUDA FLOTANTE AL CIERRE 2019:

DEUDA FLOTANTE 2015 $ 16.220.000 representaba el 8% de los recursos de libre disponibilidad del periodo fiscal.

DEUDA FLOTANTE 2016 $ 14.115.929 representaba el 5% de los recursos de libre disponibilidad del periodo fiscal.

DEUDA FLOTANTE 2017 $ 8.741.000 representaba el 3% de los recursos de libre disponibilidad del periodo fiscal.

DEUDA FLOTANTE 2018 $ 4.971.000 representaba el 1% de los recursos de libre disponibilidad del periodo fiscal.

DEUDA FLOTANTE 2019 $ 8.300.000 (contiene el saldo de $ 5.247.000 del PLAN MAR CERCA, y que el municipio no es deudor, sino que es la Secretaria de Energía de la Nación).

Lo que arroja una deuda flotante neta exigible de $3.053.000- representa el 0,50% de los recursos de libre disponibilidad del periodo fiscal. Concluyendo que la deuda flotante no es significativa para un presupuesto municipal.

Se logró al cabo de los 4 años el objetivo de saldar la deuda flotante de inicio de gestion que representaba cerca del 10% de los recursos de libre disponibidad del presupuesto anual base 2015.

– Secretaría de Vivienda y Urbanismo

Se llevaron a cabo tareas de Señalización Vertical y Rampas, donde se colocaron 1032 carteles de señalización en distintos sectores tanto de la Ciudad de 9 de Julio como en Localidades del Partido, como por ejemplo en la localidad de 12 de Octubre; Dudignac; y en el sector urbano desde la calle Rioja a Avda. Avellaneda y de Avda. Aita a Avda. Agustin Alvarez; en Ciudad Nueva desde calle Azcuenaga hasta Ruta N.o 5 y desde Mariano Moreno desde Alte. Brown hastaAvda. Agustin Alvarez- Barrio los Aromos; etc.

Rampas: En el año 2019 con un monto de $ 72.000, se realizaron 40 rampas de acceso para personas con discapacidad.

Obras ejecudas y/o en ejecución

* Re funcionalización CIC II – Nuevas oficinas de Desarrollo Comunitario. Obra finalizada e inaugurada.

* Baños ex-centro Cívico. Obra finalizada

* Plazoleta Héroes de Malvinas, en forma conjunta con la Secretaría de Obras Públicas y Dirección de Espacios Verdes, nos encontramos trabajando en la construcción de la misma, tareas próximas a finalizar

* En el Hogar de Anciano, se realizaron tareas de: agua, gas y calefacción. Obra finalizada

* Nuevo gabinete de residuos patogénicos. Obra Finalizada

*Primer Etapa de Guardería y Aulas de Capacitación. Obra Finalizada

* Renovación cubierta cúpula Palacio Municipal. Obra próxima a finalizar

* Reparación en cubierta y canaletas en Palacio Municipal. Obra en Ejecución.

* Acondicionamiento y reparaciones en Viviendas Barrio Los Abuelos, incluyen: cielorasos, pisos, intalaciones sanitarias, colocación de termo tanques, etc. Obras en Ejecución y Finalizadas

* 25 Viviendas Barrio los Aromos. Obra Finalizada, viviendas entregadas a sus adjudicatarios

* Acondicionamiento parcial en Oficinas Palacio Municipal. Obra Finalizada.

* Centro de Atención Primaria de Salud: automatización con cisterna en instalación de agua en CAPS Moscato – Barrio Parque

y El Provincial.

– CAPS Sabin, se realizaron veredas y desagües pluviales

-CAPS Moscato, traslado de residuos patológicos a gabinete externo, y cierre de seguridad para atención nocturna.

– CAPS El Provincial: impermeabilización de cubierta

* CIC I: impermeabilización de todas la superficie de losa con membrana

* Rampas accesibilidad en: Hogar de Ancianos, Hospital Julio de Vedia y Hospital Facundo Quiroga.

* Hospital Facundo Quiroga: acondicionamiento de cubierta

* Comisaría de Facundo Quiroga: reparaciones en cubierta

* Centro de Salud- Sala Bo Parque: adecuación de oficinas, ejecución de semicubierto para cochera ambulancia, portón de acceso y veredas perimetrales.

* CPA: remplazo de aberturas, colocación de placas medianeras

Para este año se tienen programadas las siguientes obras:

* Renovación cubierta Terminal de Ómnibus

* Ejecución 2o Etapa Guardería y Aulas de capacitación

* Proyecto rambala calle Vedia y 25 de Mayo

* Reparaciones varias en Palacio Municipal (cielorasos, galerías, etc)

* Nueva Oficina de Ingresos Públicos e Ingresos Brutos

* Acondicionamientos de distintas oficinas Palacio Municipal

* Cambio de chapas en cubierta Hogar de Ancianos

* Acondicionamiento de baños en Hospital de Dudignac

Gestión ambiental

* Se recuperaron y vendieron 337.058 Kg de residuos reciclables en nuestra Planta de Separación de Residuos, lo que representa 40.000 Kg más que en 2018, marcando un promedio diario de casi 1000 Kg de residuos recuperados, y significando un ingreso de dinero de $ 1.979.047 pesos.

* Con parte del dinero aportado por la Secretaría de Ambienta y Desarrollo Sustentable de la Nación se adquirió una nueva prensa enfardadora, se logró culminar el techado y ampliación de la zona de Descarga de Residuos (180m2) y mejorar la iluminación y ventilación para el galpón principal, en beneficio de los operarios de la Planta que hoy contabilizan 26 personas.

* Se recolectaron más de 16000 litros de Aceite Vegetal usado de diferentes comercios adheridos y vecinos que acercan su aceite o coordinan con el área el retiro del recipiente.

* Se recibieron las primeras chapas de tetrabrick, a cambio de 3900 Kilogramos enfardados de este material, recuperado en la Planta de Separación de Residuos.

* Implementamos el programa de Recolección de CDs y DVDs en colaboración con el Hospital Garrahan.

* Se iniciaron las campañas para recolectar envases vacíos de agroquímicos como solución alternativa a la disposición de envases, hasta contar con un Centro de Acopio transitorio para los

mismos; recibiendo hasta el momento 7700 unidades.

* Se realizaron 3 viajes para entregar residuos electrónicos en Desuso, en el marco del convenio con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por un total de 7700 Kg, que tiene

por objeto, la recuperación de los componentes útiles en las diferentes cárceles de la provincia.

* Suscribimos el convenio con OPDS, para comenzar a trabajar en la implementación de los ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible).

* Se realizó una nueva capacitación con puntaje para más de 150 docentes, en la que se abordó la problemática de los residuos.

* Se realizó el primer taller de armado de composteras domiciliarias, en la Planta de Separación de Residuos.

* Se realizaron más de 20 charlas educativas en distintos establecimientos escolares y 10 visitas a la Planta de Separación de Residuos, representando unos 500 alumnos y vecinos que recibieron información sobre la gestión de residuos, repartiendo además, más de 100 tachos para residuos reciclables en dichos establecimientos.

* Se realizó un nuevo curso de capacitación para más de 30 aplicadores de Agroquímicos, obligatorio por ley 10699.

* Se aprobó la ordenanza de Promoción de Agroecología, y se coordinaron con diferentes organizaciones é instituciones, jornadas técnicas para avanzar en este nuevo modelo de producción.

– Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Estos cuatro años han sido un punto de inflexión en la infraestructura del partido. El impulso de la obra pública ha tenido un ritmo prácticamente sin antecedentes. Hemos concretado obras que nos parecían inalcanzables y estos logros han sido gracias al trabajo mancomunado entre la Nación, la Provincia y el Municipio. Sería muy extenso enumerarlas todas, pero podemos destacar avances en rutas, caminos, accesos, energías, energías alternativas, desagües pluviales, cloacas, agua potable, casas, extensión de red de gas, luminarias, etc.

En esta nueva gestión aspiramos y trabajaremos en pos de poder continuar con este impulso que ha transformado la fisonomía del distrito y le ha mejorado la calidad de vida a todos los vecinos.

La secretaría de Obras Públicas, en el área de vialidad urbana, ha llevado adelante sus tareas habituales destacándose el mantenimiento de 1380 km de calles de tierra durante el año 2019. Se limpiaron 3000 metros de canales en la planta urbana y se realizó un importante trabajo de bacheo que constó de la reparación de 42 baches de hormigón y 66 baches de asfalto en frío para los cuales se utilizaron 72 metros cúbicos de hormigón, que equivale aproximadamente a más de media cuadra de asfalto.

También se ha colocado piedra estabilizadora en 25 cuadras de la ciudad, se ha construido cordón cuneta en 15 cuadras, incluyendo las localidades de Quiroga, Dudignac y Morea.

Las nuevas cuadras pavimentadas fueron 38, a esto hay que sumarle las 3 cuadras de ensanche de la Av. Eva Perón a la altura del hospital, y una cuadra de la Av. Agustín Álvarez entre Freyre y Garmendia.

Las nuevas cuadras de asfalto en frío fueron 5, en las localidades de Quiroga y Dudignac, y se finalizó con fondos municipales el último tramo del acceso a El Provincial, en la zona urbana. Además 2 cuadras en la localidad de French, después de 50 años sin que se pavimente en dicha localidad.

También se realizó un trabajo de bacheo en el acceso a dicha localidad, que era un reclamo de los vecinos de hace años.

Desagües pluviales: esta obra que tanto beneficia a los vecinos y que en la mayoría de los casos pasa desapercibida ha mantenido un gran ritmo durante toda la gestión. A lo largo del 2019 se ha realizado en 16 cuadras de la localidad, en el sector de Ciudad Nueva. También se ha realizado el desagüe de 120 metros lineales detrás del Parque General San Martín. Y otro de 200 metros lineales en la calle San Juan.

También se tuvo que ensanchar y profundizar el canal de la calle 25 de mayo, para lo cual se utilizaron 412 tubos, otros 110 se utilizaron en distintos sectores de Ciudad Nueva.

Alumbrado Público: durante el año 2019 hemos colocado 730 luminarias en todo el partido, además de llevar adelante el tendido eléctrico en el loteo del Ex Matadero y El Provincial.

– Secretaría de Cultura, Educación y Deportes

Durante el 2019, desde la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte, se acompañaron y auspiciaron numerosos eventos artísticos (festivales, fiestas populares, conciertos, exposiciones, etc.) fomentados por diferentes ámbitos ligados a la actividad cultural y a la promoción del desarrollo social y cultural de nuestra ciudad.

Habitando Plazas: este programa itinerante se lleva a cabo hace 5 años, llevando a Plazas y Plazoletas de nuestro partido espectáculos, arte urbano, talleres, juegos, favoreciendo así, la práctica del arte en comunidad.

Para este año, dicha secretaría, se prevé impulsar nuevos proyectos como por ejemplo: “El mes del Arte”, “El Arte Viene a Buscarte”, “El mes de la mujer”, etc.

Con respecto al Fondo Educativo, se han percibido $54.781.823,54 de los cuales se han ejecutado $46.022.616,07 (diferencia: 10.759.207,47) destinados a Becas – Residencia Junín y Naón – Boleto Estudiantil ($20.966.623,00); Talleres UP ($1.297.033,52); Subsidios ($2.393.335,12); Otros – Varios ($15.440.146,43).

Intervenimos en más 40 establecimientos del partido, realizando obras de infraestructura, entregando nuevos equipamientos, juegos recreativos, materiales educativos, etc.

– Secretaría de Salud

Como medidas de prevención y promoción, se brindaron más de 150 charlas en todo el partido, se fortalecieron los espacios de psicología comunitaria.

Se realizaron más de 500 testeos rápidos de HIV con resultados en sólo 10 minutos; se incorporó el testeo rápido de sífilis para embarazadas en los CAPS.

Por otra parte, se dieron múltiples talleres de ESI (Educación Sexual Integral) en establecimientos educativos del partido. También se llevó a cabo la jornada interinstitucional del “Día Internacional de la Diabetes” en conjunto con el Hospital Julio de Vedia, Asociación de Diabéticos de 9 de julio, Club de Leones y la Dirección de Deportes.

Se implementó también el programa “Odontología va a las escuelas” a 762 niños. Y se amplió el horario de atención de la salud en Ciudad Nueva

En números:

– 450.000 consultas médicas en CAPS y Hospitales Municipales de todo el partido.

– 4.000 consultas en el Centro Oftalmológico (Hospital Provincial, Secretaría de Salud y Club de Leones).

– Más de 40.000 vacunas aplicadas gracias al Programa Ampliado de Inmunizaciones.

-1.300 turnos médicos con distintos especialistas gestionados y organizados en viajes a La Plata con micro municipal.

-2 unidades de traslado equipadas, destinadas a CAPS de French y 12 de octubre.

En el área de Bromatología, hay 224 personas capacitadas en manipulación de alimentos.

Se realizaron 925 inspecciones a establecimientos; 225 análisis de triquinosis; emisión de 154 Libretas Sanitarias nuevas y 246 renovaciones.

En el Hogar de Ancianos Santo Domingo de Guzmán, se da alojamiento y asistencia a más de 60 adultos mayores residentes. También se otorgaron 1500 viandas a personas con situación de vulnerabilidad.

En el Hospital de Dudignac se renovó la pintura exterior.

En el Hospital de Quiroga se realizaron cambios de aberturas, canaletas y rampa de ingreso.

En el Centro Provincial de Adiciones se fortalecieron espacios periódicos brindados para personas con consumo problemático de sustancias, llevados a cabo por talleristas específicos.

Para este 2020, esta secretaría tiene como principales objetivos

– Desarrollo Comunitario

En enero del 2020 dicha secretaría se trasladó a su nueva y definitiva sede en la calle Balcarce 835, construida con aportes provinciales y municipales. Después de muchos años, tanto vecinos como el personal que se desempeña en el área, pueden disfrutar de un espacio acorde a sus tareas y brindar la atención necesaria.

Se pintó toda la fachada del Centro Integrador Comunitario y se realizaron refacciones de varios espacios, mantenimiento desde hace años postergado, que pone nuevamente en valor este lugar emblemático para la comunidad de Ciudad Nueva.

Para destacar, la Secretaria realizó las siguientes actividades a través de sus respectivas Áreas:

-Un convenio con el club Libertad la colonia de verano (2019-20) para las Direcciones de Discapacidad, Adultos Mayores y el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión. Los concurrentes fueron 150 personas semanalmente.

La Dirección de Trabajo Social entregó 903 tarjetas del Plan Provincial Más Vida gestionadas y vigentes.

Se adjudicaron 25 viviendas en el barrio Los Aromos.

Mejoramiento de viviendas a 200 familias a través del área de materiales.

Asistencia Inmediata, por situaciones de crisis socioeconómicas, ambientales y climáticas y/o

La Dirección de Adultos Mayores participó en la etapa final de los Juegos Bonaerenses que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata.

Además en el Barrio Cuidemos a los abuelos, se adjudicaron 3 viviendas y se re acondicionaron otras tantas.

Se llevaron adelante diferentes propuestas para los adultos mayores como talleres de estimulación cognitiva en Planta Urbana, Patricios y Naón con la participación de más de 150 adultos.

En la dirección de Discapacidad se trabajará en el 2020 para lograr una mayor inserción laboral de las personas con discapacidad, a través del seguimiento y confección de perfiles laborales.

Se realizan 63 Juntas evaluadoras de Discapacidad evaluando a 392 personas y expidiendo sus correspondientes certificados.

Respecto de las Áreas que dependen de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y familia, en el 2019 se inauguró la Casa de Abrigo Municipal, con capacidad para alojar a 8 niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años que deben ser separados transitoriamente de su familia de origen. Resolviendo el problema de años de no contar con un espacio de estas características para poder alojar y brindarle la atención necesaria a la población más vulnerable.

La Secretaria se propone para el año 2020 afianzar, la ya puesta en marcha; política de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, orientada al desarrollo integral de los sujetos, construyendo espacios democráticos y solidarios, que apunten al logro de la igualdad social a partir de la equidad en la distribución de los recursos, que recupere la centralidad del trabajo para promover la inclusión de las familias en situación de vulnerabilidad a través del reconocimiento efectivo de sus derechos.

Se ampliarán políticas para la promoción del desarrollo local y el fomento de la economía social y la inclusión laboral, la seguridad alimentaria y el consecuente fortalecimiento de la familia como ámbito de generación de valores, preservación de la identidad cultural y protección de derechos mediante acciones de prevención, asistencia, acompañamiento y promoción que permitan el desempeño de su función social.

– Secretaría de Gobierno

En el área de producción, se gestionaron microemprendimientos municipales, entregando créditos por un valor total de $ 372.500 También se continuó con el Programa de Nomenclatura Rural con 640 tranqueras registradas y señalizadas en el Partido.

Se adquirieron materiales para cartelería de señalización de caminos rurales y se continuó con su colocación.

La Oficina de Empleo Municipal cuenta con más de 1500 personas inscriptas en programas para mejorar la empleabilidad de jóvenes de 18 a 24 años con estudios formales, sin finalizar y de personas con discapacidad mayores de 18 años con CUD, logrando que ingrese a 9 de Julio $5.400.000 en concepto de incentivos económicos para capacitación y entrenamiento en el trabajo; con el apoyo de más de 100 Empresas y Comercios que han confiado en nuestra intermediación; se llevó a cabo la 2o Feria de Empleo Joven, contando con las asistencia de más de 200 jóvenes.

Delegaciones:

En conjunto con la Secretaria de Cultura, delegaciones e instituciones de las localidades, se llevó a cabo la primera edición de Fiestas Populares en 9 de Julio.

Se realizó la iluminación del Parque Natural Arauna y se realizaron arreglos de accesos y calles en diferentes zonas de las delegaciones.

Junto a la Subsecretaria de espacios verdes, se colocaron juegos infantiles y aeróbicos en plazas y plazoletas de las localidades.

Instalación de nodos con conexión por fibra óptica (ARSAT) en Patricios, La Niña, Naón y Dennehy; y antenas en las localidades de 12 de Octubre y Morea.

Refacciones y acondicionamiento en las dependencias de Dudignac, Morea, Patricios.

Se realizó una gran incorporación de juegos infantiles y aeróbicos, los cuales fueron colocados en distintas plazas y plazoletas, permitiendo así que los vecinos disfruten cada vez más de los espacios de recreación, que también cuentan con nuevas luminarias.

Se realizó la poda de 15.000 especies vegetales, y se plantaron 385 árboles y 450 arbustos/herbáceas en todo el partido

En la Playa de Camiones se colocaron 8 luces LED y se modernizó la cartelería. También se acondicionó con semáforos.

En el Cementerio, se realizó la puesta en valor del cantero y monumento de entrada. Como también, la reparación y pintura de la oficina y reparación del circuito eléctrico.

la Terminal de Omnibus, se realizó la reparación del toldo trasero; el recambio de puertas de aluminio y la incorporación de luces en los estacionamientos y luces de emergencia.

Subsecretaria de Seguridad y Dirección de Transito:

Dirección de tránsito: Se realizaron operativos diurnos y nocturnos en los cuales se labraron más de 2342 actas de infracciones y 512 secuestros de vehículos; los cuales la mayor parte de las veces el motivo fueron la falta de documentación o personas no aptas para conducir, como menores de edad

Policía Comunal: Se refacciona la Comisaria Local y destacamentos de interior del partido. También se equipó la Oficina de Científica para mejorar el área de trabajo y su rendimiento.

Se inauguró el Destacamento Policía de Ciudad Nueva mejorando así la seguridad de la zona.

Creación del Grupo GAM (Grupo Apoyo Motorizado) y sus respectivas oficinas.

Incorporación de 10 motos de 250cc.

Creación del Grupo GAD (Grupo de Apoyo Departamental) con sus oficinas y la incorporación de 1 camioneta Ford Ranger.

Se construyó la oficina del 911 en dependencias de la comisaria.

Se remodeló la comisaría local (guardia, habitaciones del comisario, red de agua y gas).

Se realizó el techo completo de la comisaría de Quiroga.

Se trabajó en la Sub Comisaría de Dudignac, realizando trabajos de pintura y un cerco perimetral de placas en el predio.

Se incorporó una torre de monitoreo móvil.

incorporó una morguera, destinada a la Policía Comunal.

Se inauguró la oficina de la DAIC (Dirección de Análisis de Instituciones de las Comunicaciones), dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones.

En el Parque Gral. San Martín se incorporaron juegos aeróbicos y cestos de basura, se hicieron extracciones de árboles peligrosos y se plantaron 30 especies vegetales. Inauguraremos la ampliación de iluminación interna LED en estos días.

Se plantaron 300 árboles, 500 arbustos y herbáceas en ramblas, plazas y paseos. Se limpiaron y pintaron las estaciones del Vía crucis.

Durante este año 2020 se prevé incorporar 5 combos de juegos infantiles y aeróbicos en diferentes delegaciones del partido; realizar en el Parque Gral. San Martín sustitución de luces, pintura, acondicionamiento sector parrillas y mesas, contención y reparación puente, desagote y recambio de 50 especies vegetales.

También se prevé continuar el Paseo de Salud; arreglar las fuentes de agua; Incorporar juegos en diferentes plazas. Se estima plantar 500 árboles en la ciudad y sus localidades y realizar la poda correctiva de 17.000 especies arbóreas.

Para este nuevo año la Secretaría de Gobierno, desde el área de Producción, tiene como principales objetivos reactivar el proyecto de la Huerta en 12 de Octubre, y con la colaboración de la Dirección de Delegaciones, se comenzará a realizar la obra de un Vivero Municipal.

Por otra parte, por primera vez el municipio, junto a la Cámara de Comercio e Industria y varias empresas de nuestra ciudad, participarán de Expo Agro 2020 a realizarse en la Ciudad de San Nicolás en el mes de marzo.

Junto a la Subsecretaria de Seguridad se trabaja en la implementación del sistema de “estacionamiento medido por hora”.

Desde la Dirección de Tránsito, se prevé incorporar y fortalecer el cuerpo de inspectores, para poder brindar mayor seguridad a los vecinos. También se extenderán los trabajos de señalamiento y demarcación de la vía pública; y se extenderá este programa a las localidades.

En el Centro de Monitoreo se colocarán nuevas cámaras de seguridad en puntos específicos, los cuales fueron marcados estratégicamente como resultado de las estadísticas de hechos delictivos y/o accidentes de tránsito.

Con respecto a la Policía Comunal, se trabajará en la obra del puesto de vigilancia en la localidad de Dennehy. También se proyecta inaugurar la oficina de Policía Científica.

Por otra parte, junto a la Secretaria de Vivienda y Urbanismo se continuará acondicionando la terminal de ómnibus.

Desde la Dirección de Coordinación de Delegaciones Municipales, se proyecta un mejoramiento en las entradas y la colocación de monolitos con el nombre en las delegaciones de Dudignac, Patricios y Naón. En la localidad de El Provincial se proyecta la construcción de una cancha de básquet en el predio del Parque Arauna, como también un sector de recreación con parrillas y juegos. En la localidad de La Niña se trabajará en la recuperación del antiguo tanque de reserva de agua, para optimizar el riego. Se continuarán realizando trabajos de mantenimiento, y puestas en valor de las dependencias de todas las delegaciones.

La dirección general de albergue canino ha esterilizado en 4 años más de 8 mil mascotas. Un trabajo enorme que se lleva adelante todos los días con el trabajo mancomunado de muchas ONG. En ese trabajo en conjunto es dable destacar que entre ANDEPA y la EET N2 se construyó prácticamente desde cero una casilla quirúrgica, la cual fue donada al municipio y ahora podrá emplearse para mejorar el trabajo de todo el equipo en los barrios y las localidades.

También se han realizado campañas de vacunaciones en diferentes puntos del partido, que alcanzó a más de 4 mil mascotas.

MENSAJE FINAL

En el cierre de su mensaje, Mariano Barroso subrayó que “toda esta inmensa tarea no hubiese sido posible sin el trabajo de cientos de empleados municipales, que todos los días ponen el hombro para mantener la ciudad limpia, ordenada, para controlar, sancionar, para hacer funcionar la maquinaria administrativa, arreglar calles, caminos, y llevar adelante todas las obras. Mi agradecimiento a todos ellos, sabemos de su trabajo y también sabemos que pese al enorme esfuerzo que hemos hecho este año para recomponer el salario municipal estamos aún en deuda con muchos de ellos. Pero convencidos de que si continuamos por esta senda los logros se van a seguir concretando”.

“Por último quisiera mencionar la relación institucional de este cuerpo con el Departamento Ejecutivo, la cual tengo la plena vocación de que siga siendo fluida y constructiva. Para eso están, como ya he dicho, las puertas de mi despacho abiertas, y continuaremos en contacto, para que puedan estar informados y al tanto de todas las políticas a seguir. Resaltar la permanente relación con la presencia de los funcionarios en las comisiones, como así también respondiendo los pedidos de informe que el cuerpo nos hace llegar.

Agradezco a la presidente del cuerpo la doctora María José Gentile por haberme recibido junto a todos los bloques y doy con esto finalizado este repaso general de cada área. Les deseo un buen año legislativo y quedo junto a todo mi equipo a la entera disposición del cuerpo para cualquier inquietud”, finalizó.