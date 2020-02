El cura que recibirá al padre Guillermo Gómez en Mozambique es fanático de Racing

Compartir

El párroco de la Catedral de Nueve de Julio, Guillermo Gomer, tras la Semana Santa dejará la diócesis por un año para radicarse en Mozambique. Allí lo recibirá el padre Juan Gabriel Arias, sacerdote que lo entusiasmo y contagió para misionar.

En aquel país de 30 millones de habitantes que recibiera a Francisco en septiembre del año pasado, su anfitrión es un porteño de 50 años, que jugó al fútbol en la Academia de chico, es fanático de Racing y la Iglesia está pintada con los colores albiceleste que coinciden con los de la Virgen.

El padre Guillermo Gómez arribará a Mangunze, una pequeña localidad de Mozambique donde el cura Arias está predicando y evangelizando desde 2014. El lugar queda a 240 kilómetros de Maputo, la capital del país y a 35 kilómetros de Xai-Xai, capital de la provincia de Gaza. Es una zona muy pobre en sintonía con el resto de ese país, ex colonia portuguesa del sureste de África- y donde viven 75.000 personas. En el lugar no hay electricidad, escasea el agua por sequías y por ende es muy poco lo que hay, por no decir, nada.

El padre Guillermo para misionar está aprendiendo portugués. El ya habla italiano y eso le ayuda a hacerlo más rápido. Sabe que allá tendrá que aprender shangana, la lengua local que le permitirá llegar mejor a quienes necesitan de la palabra de Dios.

El cura racinguista lo recibirá con el confort que logró por donativos, una antena satelital que permite la telefonía móvil, y gracias a paneles solares hay luz y tiene que estar preparado para recorrer las 45 comunidades que tiene a cargo Juan Gabriel Arias y desplazarse a las comunidades más lejanas a 90 kilómetros en caminos de tierra, selva y arena.

En estos años de evangelización el padre Juan Gabriel puso en marcha diversos proyectos sociales, con la ayuda de Francisco y de diversos amigos de argentina. Cuenta desde hace tres años con el aporte de la Fundación Messi gracias al cual toman el desayuno antes de entrar a clase 15.000 chicos, en 40 escuelas y 3 orfanatos. Este alimento ha hecho que los niños vayan a las aulas. Además encaró la construcción de escuelas junto a jóvenes universitarios, y ya se han construido 85 aulas, 60 se hicieron en el predio de su parroquia, para hacer allí escuelas de oficios para que los jóvenes aprendan carpintería, plomería, agricultura, entre otras cosas.

Como sacerdote futbolero tiene también una escuelita de fútbol. Es una manera de tener a los chicos y a los jóvenes en la parroquia, motivarlos y transmitir valores a través del juego. Allí, el cura también lo hace, le gusta, es saludable y es una herramienta pastoral. Seguramente en algunos de los equipos se sumará el padre Guillermo.

A este desafío pastoral viaja el párroco de la catedral nuevejuliense. Es parte de la realidad que le tocará vivir. Está exultante, alegre y entiende que es una alta propuesta del Señor para evangelizar y acepta el reto.

En esta cruzada evangelizadora que Dios bendiga a Juan Gabriel y a Guillermo y los ilumine en cada despertar ante las tareas a desarrollar donde la agenda, se hace momento a momento ante la realidad que se presenta en el día a día, donde algunas pocas cosas son previsibles….el resto, solo Dios sabe.

Padre Juan Gabriel Arias