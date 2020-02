La postal que ayuda a definir votos comunitarios

Compartir

La neurolingüística habla como lo hace la mente, desde el subconsciente. En este último el analista interpreta lo que escucha. En el primero es lo corporal el que emite mensajes y es lo visual lo que se analiza. Ambas exteriorizan conductas que muchas veces no se pueden manejar ya que emanan del corazón o sentimiento más profundo.

Poniendo en contesto una parte de la postal donde las listas Azul y Celeste se presentan en sociedad para ir a las urnas el venidero 15 de marzo por representaciones en la Cooperativa de Servicios de Nueve de Julio Mariano Moreno, en la sede de recreación de la Unión Obrera Metalúrgica, las caras y posiciones de los cuerpos de algunos de ellos, revelan mensajes asombrosos.

En primer lugar, se anunció una lista de unidad, sin embargo los referentes de la Lista Celeste están agrupados. De la fusión de dos colores sale uno nuevo. En este caso, están separados del resto de la dirigencia o candidatos. Se presentaron en diferentes contextos.

A la izquierda de Alberto Capriroli que conserva señorío, sensatez y coherencia como pocas veces se ve en la política – desde una visión de frente a la derecha – se lo podía observar al referente de la Dirección de Hidráulica bonaerense, Carlos Sampaolesi, el mismo que fuese cuestionado por hombres de campo en el marco de las últimas inundaciones de El Tejar ya que le proponía limpieza de canales o rías por afuera de la labor oficial. Es el mismo funcionario que no dio respuesta a una inquietud municipal de canalizar el agua que se acumula en Cavallari y Tucumán e Yrigoyen para un entubamiento subterráneo con salida a cardenal Pironio.

Seguidamente, se observa al ex intendente Walter Battistella, el mismo candidato que por fuera de su partido que lo hizo Jefe Comunal sacó menos votos en la última elección que el referente de la cuarta sección electoral por el mismo espacio, dentro de Nueve de Julio. Su expresión es apagada, carente de entusiasmo que contagia para obtener seguidores. Nadie olvida que su comportamiento sobre el destino de casi seis millones de pesos que se esfumaron de la CEyS ‘Mariano Moreno’ sigue bajo sospecha por su rol de entonces como funcionario público y debió observar protocolos que dejó de lado.

Detrás de ambos, se pude visualizar al apoderado de la Lista Celeste. Lo primero que llama la atención es porqué Omar Malondra no esta en la mesa de la unidad y se encuentra desplazado. Ese alejamiento a estar de pié le fue impuesto, sugerido o fue un mandado del subconsciente o neurolingüística? de estar en retirada. Conforme al rol o representación que dice tener, no es conteste con la investidura. Está alejado del escenario natural. Muy cerca se los observa en esa postal a otros dos ex miembros de su administración. Carmen Castagnino y Alfredo Poggi, ambos impávidos. Tres aspirantes a ser electos cuyas postulaciones fueron impugnadas por el procesamiento de estafa en sede penal en investigación que sigue adelante la UFI 1 de Mercedes, tal como lo decidió la junta de calificaciones de las candidaturas.

Es decir, la neurolingüística estudia los mecanismos del cerebro humano que facilitan el conocimiento del emisor de un mensaje. En este caso el recado quedó plasmado en una foto y sus retratos móviles en un video o filmación. Son la foto que habla o video que desnuda lo que se quiere ocultar.

Ese recorte es una postal de lo que los vecinos no quieren, ya que a diario exigen transparencia en cargos de representación que alcanza a una comunidad por aquello que ‘las cuentas claras conservan la amistad’.

Con este mensaje, poco alentador, se pone en marcha una campaña hacia la conducción de la Cooperativa de la Comunidad. Son imágenes que dañan a las buenas intenciones y hombres de bien de la Lista Azul y los buenos vecinos que van y acompañan a la Celeste, que adhirieron pensando en una cooperativa mejor sin considerar el medio de traslado. Los asociados votarán y las urnas hablarán.