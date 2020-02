Preocupa a los quiroguenses la gestión de Oscar Carretero

El Delegado Municipal recibe constantes críticas y el personal a su cargo ya no le responde

Mientras llovían las lecturas – más de 33.000 – que Filomena Librandi celebraba 107 años, vecinos de Facundo Quiroga comenzaron a exteriorizar a CN su alta preocupación por el Delegado Municipal.

Entre los mensajes, escritos con sumo respeto, expresaron que ‘no gestiona’, que ‘seguramente está cansado, propio de su edad, pero perjudica hoy al pueblo al que le hizo bien’, que se ha convertido en ‘solo hacer mandados ante la comuna en sus viajes a Nueve de Julio’ y lo más preocupante fue que ‘el personal no le responde’ y cuando sale de la localidad ‘los municipales hacen trámites personales o se van a su casa a tomar mate’.

El cumulo de críticas hacia el Delegado lo vienen recibiendo las autoridades comunales y quien más lo escucha es Marcelo Delegado que como Coordinador de las Delegaciones del distrito a realizado viajes a Facundo Quiroga a un promedio de más de 60 en un año en los últimos tiempo, lo que significa que en alguna oportunidad fue más de una vez en la semana.

En tanto, quien cosecha reclamos y hace gestiones por su propia inquietud es el Concejal que hoy representa a la localidad. Cristian Martín ha señalado esta preocupación dentro de su bloque y no se descarta que sea tema de dialogo entre los ediles del grupo que encabeza Julia Crespo con el Jefe Comunal en la semana que comienza. Es probable que el encuentro sea el miércoles 12.

Lo cierto es que desde la gestión de Mariano Barroso se hace insostenible que un Delegado no esté a la altura de las exigencias de los tiempos, donde la tecnología, inmediatez, gestión rápida son parte de los momentos que se viven en la sociedad.

Es más, desde la Sociedad de Fomento ‘Amigos de Quiroga’ se ha hecho saber esa preocupación en voz baja, para no herir la sensibilidad de un buen vecino, que está en esa función por el voto mayoritario pero que hoy por hoy, su conducta personal no está en juego, solo que la de ser Delegado no la lleva adelante como los quiroguenses pretenden.

La última palabra la tiene el Jefe Comunal, ya que los Delegados Comunales son un apéndice del Ejecutivo Municipal, y ante la falta de gestión, el destinatario directo es el Intendente.

No se descarta que dentro de este corto mes, aunque bisiesto, haya cambios en la conducción de la delegación de Facundo Quiroga.