Se conocen detalles y reglamento del “9 Aventuras 2020”

Compartir

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio anunció detalles y aspectos reglamentarios de la quinta edición del campeonato de maratones “9 Aventuras”, que arriba en este calendario a su quinta edición y tendrá su inicio el domingo 1ero. de marzo en la localidad de Morea.

El campeonato estará compuesto de 9 carreras a realizarse en planta urbana y localidades del partido entre los meses de marzo y octubre del corriente año.

El mismo consta dos modalidades: competitiva y recreativa.

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

Se tomará como atleta presente en la competencia el que estando inscripto largue la misma.

Las distancias de las pruebas que se organizarán en el campeonato oscilarán aproximadamente entre 7000 y 10.000 mts. (Competitiva) y entre 3000 y 4000 mts. (Recreativa).

Se informará con antelación a cada carrera la distancia aproximada de la misma. En casos de que surja alguna eventualidad, x ej. lluvia antes de la carrera, se reprogramará el recorrido tratando de no variar en demasía las distancias.

Podrán participar atletas y aficionados en general, federados y no federados. Los menores de 18 años deberán ser autorizados por sus padres o tutor para participar de la competencia.

Los competidores deberán usar obligatoriamente o haber adquirido (antes de la 6° fecha) la camiseta oficial del certamen, donde irá impreso en el pecho el número oficial que los identificará a lo largo del recorrido. De no correr en estas condiciones no clasificará para el campeonato. El número es intransferible y todo competidor que cruce la línea de llegada sin el correspondiente número no será registrado en los resultados oficiales.

No se permitirá el acompañamiento a los competidores ya sea corriendo, en bicicleta, moto u otro vehículo.

Los competidores deberán correr durante toda la competencia por el circuito establecido y no podrán tener comportamiento que se considere antideportivo. Será descalificado todo atleta que reciba ayuda externa o no cumpla con lo dicho anteriormente.

Los atletas que crucen la línea de llegada tomados de la mano y/o abrazados serán clasificados a criterio del juez de llegada.

El director general de la prueba será el único con derecho a decidir sobre cualquier punto no contenido en el presente reglamento.

SISTEMA DE PUNTUACION DEL CAMPEONATO

(MODALIDAD COMPETITIVA)

1º PUESTO 110 PUNTOS

2º PUESTO 100 PUNTOS

3º PUESTO 95 PUNTOS

4º PUESTO 90 PUNTOS

5º PUESTO 85 PUNTOS

6º al 10º PUESTO 80 PUNTOS

11º al 20° PUESTO 75 PUNTOS

21º al 30° PUESTO 70 PUNTOS

31° al 40º PUESTO 65 PUNTOS

41° al 50º PUESTO 60 PUNTOS

51° al 60º PUESTO 55 PUNTOS

61º EN ADELANTE 50 PUNTOS

LARGA Y ABANDONA 10 PUNTOS

Se permitirá a los atletas no asistir a tres carreras como máximo, quedando fuera del campeonato en la cuarta inasistencia.

En caso de empate en puntos, se definirá por quien tenga mayores participaciones, y de continuar la igualdad por mejores posiciones durante el torneo (más primer puesto- más segundo puesto…).

REGLAMENTO GENERAL

CABALLEROS DAMAS

CATEG AÑO DE NACIMIENTO CATEG AÑO DE NACIMIENTO

T 2001 O POSTERIOR U 2001 O POSTERIOR

O DE 1991 A 2000 A DE 1991 A 2000

P DE 1986 A 1990 B DE 1986 A 1990

Q DE 1981 A 1985 C DE 1981 A 1985

R DE 1976 A 1980 F DE 1976 A 1980

S DE 1971 A 1975 H DE 1971 A 1975

X DE 1966 A 1970 I DE 1966 A 1970

W DE 1961 A 1965 J DE 1961 A 1965

Y DE 1956 A 1960 K DE 1956 A 1960

Z 1955 O ANTERIOR M 1955 O ANTERIOR

PREMIACION DEL CAMPEONATO

Se sorteará en cada una de las carreras entre todos los competidores (competitiva y recreativa) un pase (viaje y estadía) a la ciudad de Mar del Plata para la fecha en que se realizará la Maraton Ciudad de Mar del Plata, debiendo el ganador participar en al menos 6 carreras del Campeonato y haber adquirido la remera.

Se premiará con un pase (viaje y estadía) a la ciudad de Mar del Plata para la fecha en que se realizará la Maratón Ciudad de Mar del Plata al 1º, 2º y 3º de la general de damas y caballeros, la cual saldrá de la sumatoria de puntos de las 9 carreras (modalidad competitiva).

– Se sorteará al final del campeonato 10 (diez) pases (viaje y estadía) a la ciudad de Mar del Plata para la fecha en que se realizará la referida Maratón entre todos aquellos que hayan resultado ser los ganadores de cada una de las 20 categorías participantes del campeonato.

Se sortearán seis pases (viaje y estadía) a la ciudad de Mar del Plata para la fecha en que se realizará la prueba entre todos aquellos que hayan participado en las nueve carreras (modalidad competitiva) y hayan adquirido la remera.

Se sortearán 5 (cinco) pases (viaje y estadía) a la ciudad de Mar del Plata entre todos aquellos que hayan participado en ocho nueve carreras (modalidad competitiva) y hayan adquirido la remera.

Se sortearán cuatro pases (viaje y estadía) a la ciudad de Mar del Plata entre todos aquellos que hayan participado en siete, ocho y nueve carreras (modalidad competitiva) ) y hayan adquirido la remera.

En la premiación del campeonato se premiará a los tres primeros de cada categoría.