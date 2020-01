Se recuerdan los dispositivos que no deben usarse en todo vehículo

La Subsecretaría de Tránsito y Seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio informa los dispositivos que se encuentran prohibidos en los distintos tipos de vehículos:

ESTÁN PROHIBIDOS LOS ELEMENTOS QUE:

– Modifiquen las condiciones de seguridad originales del vehículos: no está permitido alterar la altura, colocar cubiertas de mayor o menor diámetro de las originales, tanques de óxido nitroso, etc.);

– Sobresalgan de los límites naturales del vehículo:

Defensas Antirreglamentarias, Paragolpes Modificados, Enganches, etc.;

– Resulten agresivos para los ocupantes del vehículo o para quienes circulen en la vía pública;

– Oculten las chapas patentes;

– Impidan la visibilidad desde el exterior hacia el interior o viceversa;

– Dificulten la visión o distraigan al conductor durante la marcha (pantallas de LCD, celulares, auriculares, etc.).

– Neumáticos redibujados. En motovehículos, neumáticos reconstruidos.

– Luces que no se encuentren reglamentadas o de colores que no sean reglamentarias (luces de neón, flashes, “sapitos” de colores sobre el capot, etc.).

– Escapes deficientes o antirreglamentarios (deportivos).

– Bocinas ruteras, de tonos múltiples o imitación de sirenas.