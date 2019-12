Fue aprobado el presupuesto para el año 2020

Compartir

Tal como estaba previsto en la ultima sesión del año del Concejo Deliberante se aprobó el Presupuesto 2020 de la comuna de Nueve de Julio. La sesión concluyó en la madrugada de este sábado, pasada la hora 2.

Fue por mayoría ya que los ediles del justicialismo no acompañaron al Bloque de «Juntos por el Cambio». El nuevo presupuesto es de 1.256 millones de pesos.

También se aprobó el aumento de un 47.5% acumulado para los empleados municipales. Comienza en enero/febrero, luego continúa en abril, junio, agosto, octubre y diciembre. El aumento sería de 7%, 5%, y luego los últimos aumentos de 6%.

El aumento de las tasas fue confirmado en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. En primer término fue aprobada por unanimidad la Ordenanza Fiscal. La Asamblea comenzó a sesionar a las 20.30 hs.

En el momento de tratar la Ordenanza Impositiva desde la oposición se volvió a insistir en que el aumento no debería superar el 40% y en ese momento se generó un debate entre el oficialismo y la oposición.

Finalmente se volvieron a aprobar por unanimidad varias de las tasas Retributiva de Servicios Urbanos, Vial, Seguridad e Higiene, entre otras. Se aprobaron por mayoría el Alumbrado Público, Servicio Sanitario y la Tasa de Monitoreo.

Las principales tasas municipales (Retributiva de Servicios Urbanos, Vial, Seguridad e Higiene) aumentarán en el orden del 48%. Hay tasas que aumentan un 80% (alumbrado) y un 88% (monitoreo).

Desde la oposición se pidió bajar los porcentajes de aumento para que no excedan el 40% de aumento, para atenuar el impacto de los aumentos en el bolsillo de los vecinos.

Sin embargo, desde el oficialismo se mantuvo la postura de mantener los procentajes de acuerdo a lo presentado por el Departamento Ejecutivo.

Por mayoría del oficialismo se aprobó el aumento del alumbrado público (una de las que más aumentó con el 80 %), tasa de monitoreo (88 %). La oposición no acompañó en la votación la Tasa de Servicios Sanitarios (agua de Ciudad Nueva) de 60 a 150 %.

Después sesionó el Concejo, porque una vez que se tenían los nuevos valores de las tasas, se podían tratar el Presupuesto.

AUMENTO DE TASAS

Cuanto aumentarían las tasas en 2020

Vial…………………………….48%

Retributiva de Servicios (Limpieza)…48%

Seguridad e Higiene……………….48%

Tasa de monitoreo…………………88%

Alumbrado público…………………80%

Servicios Sanitarios………………60 a 150%.