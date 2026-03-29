La precipitación alcanza los 13.9mm

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Desde que comenzó una lluvia incipiente este sábado, y que continúa durante la jornada de este domingo, el total de agua caída alcanza los 13,9 mm.

El pronóstico indica que continuarán las precipitaciones de variada intensidad en la región.

Asimismo, rige un alerta para los distritos de 25 de Mayo, Nueve de Julio, Azul, Bolívar, Carlos Casares, General Alvear, Hipólito Yrigoyen, Las Flores, Olavarría, Pehuajó, Rauch, Saladillo y Tapalqué por tormentas fuertes, con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

Las condiciones inestables se mantendrán en gran parte del país, con lluvias que persistirán también durante el inicio de la semana.

Más información: https://www.cadenanueve.com/2026/03/29/alerta-por-tormentas-domingo-inestable-en-gran-parte-del-pais-y-lluvias-que-seguiran-en-el-inicio-de-la-semana/