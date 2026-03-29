domingo, marzo 29, 2026
24 C
Nueve de Julio
domingo, marzo 29, 2026
24 C
Nueve de Julio
Clima

La precipitación alcanza los 13.9mm

Es el total hasta la hora 9 hizo saber la Estación Nueve de Julio del SMN a Cadena Nueve además están en alerta varios distritos de la zona incluido el nuevejuliense

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Desde que comenzó una lluvia incipiente este sábado, y que continúa durante la jornada de este domingo, el total de agua caída alcanza los 13,9 mm.

El pronóstico indica que continuarán las precipitaciones de variada intensidad en la región.

Asimismo, rige un alerta para los distritos de 25 de Mayo, Nueve de Julio, Azul, Bolívar, Carlos Casares, General Alvear, Hipólito Yrigoyen, Las Flores, Olavarría, Pehuajó, Rauch, Saladillo y Tapalqué por tormentas fuertes, con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

Las condiciones inestables se mantendrán en gran parte del país, con lluvias que persistirán también durante el inicio de la semana.

Más información: https://www.cadenanueve.com/2026/03/29/alerta-por-tormentas-domingo-inestable-en-gran-parte-del-pais-y-lluvias-que-seguiran-en-el-inicio-de-la-semana/

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6175

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR