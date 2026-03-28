Muerte de un hombre en un motel: investigan las causas del fallecimiento

Un hombre de 69 años fue hallado sin vida en el interior de un motel alojamiento ubicado sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 266, en jurisdicción de Nueve de Julio, en un hecho que es investigado bajo la carátula de averiguación causal de muerte.

El episodio se registró en el establecimiento para Damas y Caballeros, donde personal policial acudió tras un llamado de emergencia. Al ingresar a la habitación número 9, los efectivos constataron el fallecimiento de HM, quien se encontraba acompañado por su pareja, una mujer (CM) de 44 años.

Según el relato de la mujer, ambos mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente cinco meses y, al momento del hecho, se encontraban manteniendo relaciones íntimas cuando el hombre se descompensó repentinamente.

Al arribar una ambulancia de la empresa Clipsa, el personal médico confirmó que el varón ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo a las primeras observaciones, tanto el cuerpo como la habitación no presentaban signos de violencia, por lo que en principio se presume una muerte de origen natural, aunque esto deberá ser confirmado por estudios posteriores ya que no se descarta haber ingerido algún estimulante.

Interviene en el caso la Justicia de Mercedes, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales bajo la carátula mencionada y ordenó la realización de la autopsia, cuya fecha y horario serán confirmados en las próximas horas.

La fiscalía interviniente continuará con las diligencias de rigor para determinar con precisión las causas del fallecimiento.