Ratificación de condición de Veterano de Guerra de Malvinas

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Sr. Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese media a los fines de hacer publica una carta sobre mi condición de Veterano de Guerra de Malvinas

Lo primero, es informar para que no haya dudas, sobre la RATIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS, tal como lo señala la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires.

Motiva esta solicitud repudiar el usurpamiento del Título Honorífico de Veterano de Guerra, ya que desde hace tiempo y cada vez con más fuerza personas inmorales intentan hacerlo con el fin de obtener beneficios económicos, desvirtuando la Historia y faltando a la verdad y la memoria.

Sin otro particular, saludos a Ud muy atentamente “Veteranos de Guerra de Malvinas de Nueve de julio “

Atte.

Sergio Javier Brangeri

DNI 16.016.968