La ANMAT aprobó un nuevo tratamiento contra la hemofilia

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó en Argentina el uso de concizumab, un nuevo medicamento para la profilaxis de hemorragias en personas con hemofilia A y B mayores de 12 años que presentan inhibidores. Se trata de un anticuerpo monoclonal de administración subcutánea diaria que introduce un cambio en el tratamiento de esta enfermedad, al actuar mediante un mecanismo distinto al de las terapias tradicionales.

El concizumab bloquea una proteína del sistema hemostático llamada TFPI, que normalmente limita el proceso de coagulación. Al inhibir esta proteína, favorece la generación de trombina, una enzima clave para la formación de coágulos, lo que permite prevenir sangrados incluso en pacientes en los que la terapia sustitutiva pierde eficacia.

La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario poco frecuente que afecta la capacidad del organismo para formar coágulos sanguíneos, un proceso esencial para detener o prevenir hemorragias. Esta alteración se produce por la ausencia o el mal funcionamiento de proteínas clave de la coagulación.

Existen dos formas principales de la enfermedad: la hemofilia A, causada por la deficiencia del factor VIII, y la hemofilia B, asociada a la falta del factor IX. Al tratarse de un trastorno genético ligado al cromosoma X, afecta principalmente a varones, que representan cerca del 88% de los casos a nivel mundial.