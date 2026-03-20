Inauguran nueva senda peatonal y espacio recreativo en Arenaza, Lincoln

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La Municipalidad de Lincoln inauguró oficialmente la nueva senda peatonal y el espacio recreativo en el ingreso a Arenaza, un proyecto que se extiende a lo largo de 500 metros desde la Estación hasta la altura de la pérgola. La obra, resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Delegación y la Cooperativa Eléctrica, ya se encuentra habilitada para el disfrute de los vecinos. La senda peatonal cuenta con un ancho de 2,20 metros y está equipada con iluminación óptima, juegos infantiles, aparatos aeróbicos y zonas de descanso con mesas y bancos de hormigón y madera. El Intendente Salvador Serenal destacó el trabajo conjunto entre instituciones y vecinos para recuperar un espacio verde estratégico y convertirlo en un punto de referencia para la recreación en la localidad.