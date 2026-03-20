viernes, marzo 20, 2026
17.8 C
Nueve de Julio
viernes, marzo 20, 2026
17.8 C
Nueve de Julio
General

Inauguran nueva senda peatonal y espacio recreativo en Arenaza, Lincoln

La nueva senda peatonal y el espacio recreativo ofrecen un lugar para el deporte, el encuentro y la recreación al aire libre.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln inauguró oficialmente la nueva senda peatonal y el espacio recreativo en el ingreso a Arenaza, un proyecto que se extiende a lo largo de 500 metros desde la Estación hasta la altura de la pérgola. La obra, resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Delegación y la Cooperativa Eléctrica, ya se encuentra habilitada para el disfrute de los vecinos. La senda peatonal cuenta con un ancho de 2,20 metros y está equipada con iluminación óptima, juegos infantiles, aparatos aeróbicos y zonas de descanso con mesas y bancos de hormigón y madera. El Intendente Salvador Serenal destacó el trabajo conjunto entre instituciones y vecinos para recuperar un espacio verde estratégico y convertirlo en un punto de referencia para la recreación en la localidad.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6167

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR