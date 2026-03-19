Peatones en riesgo: la prioridad que aún no se respeta en las calles argentinas

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Nos sentimos seguros y expertos caminando. Es lógico: empezamos a andar sobre nuestros pies desde el segundo año de vida. Sin embargo, salir a la calle es mucho más que un acto mecánico; implica moverse en un espacio compartido, junto a conductores y otros peatones.

Todos somos peatones, y paradójicamente, los usuarios más vulnerables del tránsito. Cada año, más de 270.000 peatones mueren en el mundo. En Argentina, se estima que en 2025 cerca de 1.300 peatones perdieron la vida, representando más del 20% de las víctimas fatales. En las grandes ciudades, los peatones lideran las estadísticas de mortalidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, durante la última década, más del 40% de las víctimas fatales del tránsito fueron peatones. Lo cotidiano es que los conductores ignoren la prioridad peatonal. Un estudio de la organización Luchemos por la Vida reveló que solo el 12% de los conductores respetan la prioridad del peatón, mientras que apenas un 10% de los peatones cruzan correctamente por las esquinas o sendas peatonales.

Dar la prioridad peatonal: ¿favor u obligación?

El respeto a los peatones es tan escaso que cuando un conductor cede el paso, los peatones suelen agradecerlo como si fuera un favor. La realidad es que la ley obliga a los conductores a dar la prioridad en esquinas y sendas peatonales.

Campaña “Dale al peatón su prioridad”

La movilidad sustentable busca proteger a los peatones mediante medidas concretas:

Control y sanción: Labrar actas a los conductores que no respeten la prioridad peatonal y los límites de velocidad.

Labrar actas a los conductores que no respeten la prioridad peatonal y los límites de velocidad. Reducción de velocidad: Limitar la velocidad a 30 km/h en todas las calles, como recomienda la ONU y la OMS, para disminuir muertes y crear ciudades más seguras.

Limitar la velocidad a 30 km/h en todas las calles, como recomienda la ONU y la OMS, para disminuir muertes y crear ciudades más seguras. Infraestructura vial segura: Veredas amplias, iluminadas y mantenidas, sendas peatonales visibles, semáforos y la reducción del entrecruzamiento de vehículos y peatones.

Veredas amplias, iluminadas y mantenidas, sendas peatonales visibles, semáforos y la reducción del entrecruzamiento de vehículos y peatones. Conciencia del peatón: Educar sobre la vulnerabilidad de caminar en la vía pública y los beneficios de respetar las zonas seguras de cruce.

De cada uno depende cuidar a los peatones, que en esencia, somos todos. Solo así se podrá lograr una convivencia vial segura y reducir las muertes evitables en nuestras calles.