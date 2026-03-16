Junín lanzará un sistema de bicicletas públicas para fomentar la movilidad sustentable

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La ciudad de Junín se prepara para implementar un sistema de bicicletas públicas, con el objetivo de promover un transporte más ecológico y saludable. . El sistema, que funcionará a través de una app móvil, permitirá a los usuarios habilitar las bicicletas mediante tecnología Bluetooth y contará con seguimiento satelital para garantizar la seguridad y el control de la flota. El Centro de Operaciones y Monitoreo de la ciudad será el encargado de supervisar el sistema. Se instalarán seis estaciones en puntos estratégicos, como el centro, la Terminal de Ómnibus, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y el Parque Natural Laguna de Gómez, para facilitar el desplazamiento de estudiantes, trabajadores y visitantes. La iniciativa busca reducir el uso del automóvil en recorridos breves y promover una movilidad más sustentable en la ciudad.