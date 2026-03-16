lunes, marzo 16, 2026
34.2 C
Nueve de Julio
lunes, marzo 16, 2026
34.2 C
Nueve de Julio
General

Junín lanzará un sistema de bicicletas públicas para fomentar la movilidad sustentable

El proyecto comenzará con 30 bicicletas y se ampliará a 60 unidades en una etapa posterior

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La ciudad de Junín se prepara para implementar un sistema de bicicletas públicas, con el objetivo de promover un transporte más ecológico y saludable.. El sistema, que funcionará a través de una app móvil, permitirá a los usuarios habilitar las bicicletas mediante tecnología Bluetooth y contará con seguimiento satelital para garantizar la seguridad y el control de la flota. El Centro de Operaciones y Monitoreo de la ciudad será el encargado de supervisar el sistema. Se instalarán seis estaciones en puntos estratégicos, como el centro, la Terminal de Ómnibus, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y el Parque Natural Laguna de Gómez, para facilitar el desplazamiento de estudiantes, trabajadores y visitantes. La iniciativa busca reducir el uso del automóvil en recorridos breves y promover una movilidad más sustentable en la ciudad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6162

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR