El milagro de Nicolás Flores: la recuperación que celebra la intercesión del Cura Brochero

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Muy temprano, en el comienzo del programa Despertate por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, se recordó el nacimiento del padre José Gabriel Brochero, más conocido como el Cura Gaucho. Hoy se cumplen 186 años de su nacimiento, y se conmemora además su canonización, tras constatarse dos milagros: uno en Córdoba, el caso de Nicolás Flores, y otro en San Juan.

En el ciclo radial de mayor audiencia en la mañana de Nueve de Julio, Osvaldo Flores, padre de Nicolás, compartió en primera persona la dramática historia de su hijo. “Era septiembre del año 2000, Nicolás tenía 11 meses. Viajábamos para que mis padres vieran a mi hijo que ya empezaba a caminar y a hablar”, relató. Sin embargo, la visita familiar se transformó en tragedia cuando una camioneta sin luces chocó de frente a su vehículo.

El accidente fue devastador: el suegro de Osvaldo falleció, su esposa Sandra sufrió fracturas graves, al igual que su suegra, y Nicolás recibió un golpe en la cabeza que provocó pérdida de masa ósea y encefálica. A pesar de la gravedad, Osvaldo logró rescatar a su hijo y, en medio de la desesperación, pidió la ayuda del Cura Brochero.

“En el hospital, los médicos nos dieron la noticia más dura: Nicolás quedaría en vida vegetativa. Su recuperación parecía imposible”, recordó. Sin embargo, con paciencia, terapias constantes y acompañamiento médico, el pequeño comenzó a mostrar signos de recuperación: pronunciaba palabras, caminaba y participaba en actividades adaptadas. En ese contexto, nunca dejamosdirle al Cura Brochero por Nicolás.

Años después, el neurocirujano Vicente Montenegro, que siguió su evolución, confirmó que el caso de Nicolás era un milagro. Su recuperación fue documentada y elevada a Roma, donde se reconoció la intercesión de Brochero.

Hoy, Nicolás tiene 27 años y lleva una vida plena: participa en deportes adaptados, realiza actividades artísticas y colabora en radio. Aunque conserva algunas secuelas físicas, su historia es un ejemplo de superación y fe. “Nicolás es un milagro viviente. Siempre agradecido, considera al Cura Brochero su amigo y protector”, aseguró Osvaldo.

El relato de Nicolás y su familia se convierte en un testimonio de esperanza, recordando que, incluso en los momentos más difíciles, la fe y la perseverancia pueden abrir caminos inesperados.

Por último, Osvaldo Flores, contó que este lunes, en la plaza de la ciudad ‘Cura Brochero’, se realizará la misa principal para conmemorar su aniversario, con agradecimientos por la protección y los milagros recibidos.