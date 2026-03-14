Intendentes bonaerense marcan un rumbo conjunto hacia el desarrollo y la innovación

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En un encuentro desarrollado en la ciudad bonaerense de Ayacucho, se llevó a cabo el segundo Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRIDEC), un espacio plural impulsado en 2026 por jefes comunales de distintos espacios políticos, incluyendo la UCR y el PJ. El primero fue en Chascomús. En esta oportunidad el encuentro contó con la presencia del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y reunió a 52 intendentes de la región, entre ellos la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, quien destacó la importancia de este tipo de espacios para consolidar el desarrollo local.

El FRIDEC se consolida como un espacio de articulación que busca impulsar iniciativas conjuntas en materia de infraestructura urbana y rural, salud, educación, seguridad, producción, innovación y medio ambiente. Además, se destacó la relevancia de promover la formación institucional y el intercambio de experiencias entre los municipios, así como la asistencia técnica para fortalecer sus capacidades.

Entre los objetivos principales del foro se destacan:

Promover la cooperación intermunicipal para abordar desafíos comunes en diferentes áreas de gestión.

para abordar desafíos comunes en diferentes áreas de gestión. Impulsar proyectos estratégicos regionales y conformar consorcios que faciliten su ejecución y contribuyan al desarrollo de los pueblos.

y conformar consorcios que faciliten su ejecución y contribuyan al desarrollo de los pueblos. Fortalecer las capacidades institucionales mediante instancias de formación, intercambio de experiencias y asistencia técnica.

mediante instancias de formación, intercambio de experiencias y asistencia técnica. Articular acciones con organismos nacionales e internacionales , incluyendo especialmente el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para facilitar financiamiento y acompañamiento técnico.

, incluyendo especialmente el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para facilitar financiamiento y acompañamiento técnico. Construir un espacio flexible de planificación estratégica a mediano y largo plazo.

Durante el encuentro, la intendenta María José Gentile, con su presencia en el foro marca un camino claro para posicionar a Nueve de Julio dentro de los esquemas de progreso y desarrollo, con políticas de Estado comunal que, aunque aflorarán con el tiempo, establecen las bases para cambios estructurales en la forma de gobernar y proyectar el futuro del distrito.

Asimismo, los intendentes coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta más allá de las diferencias políticas, priorizando el crecimiento y el bienestar de sus comunidades. El ministro Carlos Bianco remarcó que este tipo de espacios fortalecen la coordinación de políticas públicas, fomentan la innovación y promueven el desarrollo productivo en las ciudades intermedias del interior bonaerense.

El FRIDEC nace como un espacio estratégico de planificación y cooperación intermunicipal, con la mirada puesta en consolidar proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la región y potencien el desarrollo de los municipios bonaerenses.

El próximo encuentro será en julio.