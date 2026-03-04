Pablo Bonfiglio: “Las prioridades de Nuve de Julio deben enfocarse en lo esencial y la cooperación ciudadana”

- Advertisement -

Durante una entrevista en Cadena Nueve y Máxima 89.9, Pablo Bonfiglio, concejal del PRO en el distrito de Nueve de Julio, compartió su análisis sobre el reciente discurso de la intendenta María José Gentile. El edil destacó la dificultad de la coyuntura actual y la necesidad de un enfoque equilibrado en la gestión pública.

“Es un momento complicado”, afirmó Bonfiglio, resaltando que las crisis nacionales y locales, incluyendo la reciente inundación que afectó la zona productiva, han alterado las prioridades de la gestión municipal. A pesar de los desafíos, el concejal destacó la importancia de la autocrítica y la colaboración ciudadana para resolver cuestiones como el estado de los servicios básicos y la problemática del basural.

El análisis de Bonfiglio sobre el discurso de Gentile

Para Bonfiglio, el discurso de la intendenta reflejó una postura equilibrada, en la que se reconocieron falencias en los servicios básicos y se plantearon soluciones para mejorar la calidad de vida en la comunidad. El edil resaltó la importancia de que los vecinos asuman un rol activo, especialmente en temas como la gestión de residuos, un problema que, según él, no solo depende del gobierno municipal, sino también de la responsabilidad de cada ciudadano.

En cuanto a la situación del basural, Bonfiglio explicó que se están llevando a cabo reuniones con el Ministerio de Ambiente de la Provincia y técnicos especializados. “El basural es un problema que no se resolverá de un día para otro, pero las acciones están en marcha”, aseguró.

Proyección hacia el futuro

El concejal también habló de las proyecciones para el futuro de 9 de Julio, poniendo énfasis en iniciativas educativas y tecnológicas que buscan fortalecer las capacidades de los jóvenes. Destacó el desarrollo del “pueblo zancayetano”, un proyecto educativo que ofrece a los más jóvenes herramientas como robótica e impresión 3D. Además, mencionó la diplomatura en gestión industrial como una oportunidad de formación para aquellos con ilusiones más avanzadas.

“Lo que estamos haciendo hoy sentará las bases de una ciudad más ordenada y eficiente en el futuro”, señaló Bonfiglio, quien también subrayó la importancia de la recopilación de datos sobre el escenario comercial e industrial del distrito.

Crisis y toma de decisiones

En su reflexión sobre la gestión pública, Bonfiglio explicó que gobernar implica tomar decisiones difíciles, especialmente en tiempos de crisis. Aseguró que en la política no siempre es posible optar entre lo bueno y lo malo, sino entre dos opciones valiosas, lo que exige tomar decisiones estratégicas, incluso cuando los recursos son limitados.

“El trabajo de gestión se complica cuando las decisiones deben tomarse de forma urgente. Y, en esos momentos, muchas veces uno se equivoca”, reconoció el concejal.

Colaboración entre los concejales y la gestión municipal

Bonfiglio también hizo referencia al rol de los gremios y sindicatos, subrayando que es esencial que todos los empleados municipales cumplan con su labor con responsabilidad. Sobre el tema de la relación con los concejales, Bonfiglio expresó su preocupación por las tensiones en el Consejo Deliberante, especialmente luego de la postura del bloque radical que se abstuvo de aplaudir el discurso de Gentile.

“Lamento que no se haya realizado el gesto de cortesía del aplauso. La intendenta siempre ha sido muy respetuosa con todos, y los gestos también cuentan”, comentó Bonfiglio.

Conclusión: la importancia de la comprensión ciudadana

Para el concejal, lo más importante es que los ciudadanos comprendan las limitaciones que enfrenta la gestión municipal en un contexto de crisis, y que todos trabajen juntos por el bien común. Resaltó que la clave del futuro está en saber priorizar, ser flexibles y estar dispuestos a asumir los errores y corregirlos.

“La política no es solo cuestión de tomar decisiones entre lo bueno y lo malo, sino de decidir qué podemos hacer con lo que tenemos y cómo hacerlo mejor para la comunidad”, concluyó Bonfiglio.