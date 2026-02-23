lunes, febrero 23, 2026
30.8 C
Nueve de Julio
lunes, febrero 23, 2026
30.8 C
Nueve de Julio
General

Sindicatos anuncian paro nacional de 24 horas en rechazo a la reforma laboral

Los sindicatos exigen la reapertura de las paritarias y la reparación del daño causado a los salarios.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Confederación General del Trabajo (CGT) y más de 100 sindicatos han confirmado un paro nacional de 24 horas para este jueves, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La medida de fuerza se produce en un momento crítico, ya que el proyecto de ley será debatido en la Cámara de Diputados. La CGT ha expresado su preocupación por los posibles efectos negativos de la reforma en los derechos laborales y ha llamado a los legisladores a reflexionar sobre la decisión.

El paro nacional contará con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que afectará el transporte público en todo el país. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) también se ha sumado a la medida de fuerza y ha anunciado un paro de 36 horas, con 12 horas de movilización.

Los sindicatos exigen la reapertura de las paritarias y la reparación del daño causado a los salarios.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6141

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR