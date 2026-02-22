La Policía de Pehuajó solicita colaboración para dar con el paradero de una mujer de 50 años

- Advertisement -

La Policía Comunal de Pehuajó solicita la colaboración para dar con el paradero de la convecina Amaya Susana Mabel, de 50 años de edad, quien se ausentó de su domicilio el día viernes 20 de febrero, en horas de la madrugada, sin regresar hasta la fecha.

La señora Amaya es de 1,50 mts. de estatura, tiene cabello castaño negro largo y canoso, con rodete, piel blanca y ojos marrones. Se desconoce la vestimenta que podría estar usando, aunque se presume que podría estar vistiendo pantalón corto. Además, se informa que no posee teléfono celular.

A raíz de este hecho, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes bajo la carátula de “Averiguación de Paradero”, con la intervención de la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. Las autoridades también cuentan con fotografías de la mujer, las cuales se agregan con autorización de los familiares, para facilitar su identificación.

Cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de este caso se ruega sea comunicada de inmediato a los siguientes números:

Emergencias: 101 o 911

Estación Comunal Pehuajó: 02396 470260 / 473073 / 477002

DDI Trenque Lauquen: 02396 474526

O bien, en persona en calle Del Valle 550, Pehuajó .

Dependencia Policial más cercana a travez del 911 o 101.

Se agradece la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la señora Amaya.