Simplifica tus trámite: Adherite a la boleta digital

La municipalidad ha lanzado una innovadora herramienta para ha que los contribuyentes puedan recibir y pagar sus tasas municipales de manera más ágil y segura: la boleta digital. Esta iniciativa busca modernizar la gestión municipal y reducir el uso de papel, contribuyendo al cuidado del ambiente. Con la boleta digital, los vecinos pueden recibir mensualmente sus boletas directamente en su correo electrónico, lo que les permite acceder a la información de manera simple y rápida, sin necesidad de realizar trámites presenciales. Esta herramienta ya ha alcanzado una importante aceptación, con más de cinco mil contribuyentes adheridos. Las tasas disponibles para este sistema incluyen Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, Red Vial, Servicios Sanitarios, Patentes, Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda y Ocupación de Espacio Público. Para adherirse, los contribuyentes deben ingresar a la página web de la municipalidad, completar los datos personales requeridos y aceptar las bases y condiciones. La boleta digital es una herramienta que mejora la comunicación con los contribuyentes, agiliza los procesos administrativos y fortalece una gestión más eficiente y sustentable.