Día de san valentín un momento para celebrar el amor

Día de san valentín, una festividad que conmemora el amor y la amistad. Según la leyenda, san valentín fue un sacerdote que desafió la prohibición del emperador Claudio II de casar a los soldados y fue ejecutado el 14 de febrero del año 270. Antes de morir, Valentín escribió una carta a la hija de su carcelero, firmada con las palabras “De tu Valentín”, lo que dio origen a la costumbre de enviar mensajes de amor en esta fecha. En nuestro país es una celebración popular, donde las parejas se reúnen para disfrutar de un día especial. Aunque la Iglesia católica eliminó la festividad del calendario litúrgico en 1969, la tradición se ha mantenido como una celebración laica del amor y la amistad.