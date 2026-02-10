Solidaridad en Acción: La ayuda nuevejuliense para vecinos inundados de Blas de Los Sauces, La Rioja viaja este miércoles

En un gesto de solidaridad ejemplar, los habitantes de Nueve de Julio se unieron para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en Blas de Los Sauces, La Rioja, que recientemente sufrieron la pérdida de sus hogares y bienes por severas inundaciones. La campaña de donaciones comenzó hace unos días en La Sagrada Familia y ya está en marcha la entrega de los productos recolectados.

La carga de los artículos, que incluyen ropa, frazadas, artículos de limpieza y objetos de higiene, se realiza en la Capilla Sagrada Familia de Nueve de Julio. Con la participación de los vecinos, las donaciones, ya clasificadas, se organizan cuidadosamente para su transporte hacia el destino. Una camioneta, preparada por el voluntario Rolando Burela, junto a su familia, será la encargada de llevar la ayuda a los afectados. La salida está prevista para este miércoles 11 de febrero a las 5 de la madrugada, con una estimación de llegada a La Rioja alrededor de las 5 de la tarde, tras un largo viaje de 1.200 kilómetros.

En diálogo con Cadena Nueve, Rolando explicó que el viaje será largo y demandante, pero están comprometidos con la causa. “Vamos tranquilos, con precaución, y sabiendo que esta ayuda es muy importante para las familias afectadas”, expresó. A pesar de las dificultades logísticas y las rutas complicadas, la familia se dispuso a viajar directamente, ya que no fue posible conseguir un transportista.

El trabajo de los voluntarios no termina con la carga de la camioneta; también se encargan de organizar las donaciones de manera que lleguen en buen estado. La ayuda incluye desde ropa y calzado hasta mantas y productos de higiene. “Agradecemos profundamente a todas las personas que colaboraron, ya sea con donaciones o con su tiempo”, mencionó Susana, una de las organizadoras de la campaña.

Este gesto solidario, nacido de la comunidad de 9 de Julio, no solo busca aliviar la situación de los afectados por las inundaciones, sino también crear un lazo de apoyo entre las personas de diferentes provincias. “Es un sentimiento de familia, de ayudar al prójimo en su momento más difícil”, concluyó Susana con emoción.

Con cada carga que se deposita en la camioneta, se refuerza el mensaje de unidad y solidaridad que está llevando a un pedazo de 9 de Julio a La Rioja. En palabras de Mario, el más pequeño de los colaboradores, “nos vamos a llevar una fiesta del corazón del 9 de Julio a La Rioja, gracias por todo”.

Así, con esfuerzo y esperanza, esta pequeña pero significativa caravana de solidaridad viajará hacia La Rioja para ofrecer un rayo de luz a quienes más lo necesitan.