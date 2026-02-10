Para la Filial nuevejuliense de la Federación Agraria Argentina los cominos rurales continúan deteriorados

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En 2026, los caminos rurales del partido de Nueve de Julio continúan deteriorados, y la falta de claridad en el manejo de los fondos destinados a su mantenimiento genera creciente desconfianza. La negativa municipal a rendir cuentas sobre la Tasa Vial, sumada a la crisis hídrica y la ineficiencia en la gestión, deja a los productores rurales con la carga de reparar caminos sin el apoyo del Estado. Es parte del señalamiento de la Filial Nueve de Julio de Federación Agraria Argentina

En el año 2026, los caminos rurales del partido de Nueve de Julio siguen siendo un dolor de cabeza tanto para los productores como para los vecinos de la zona. El problema no solo radica en su deterioro físico, sino también en una cuestión más profunda: la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a su mantenimiento, añaden en la nota.

Según un informe técnico basado en información oficial del propio municipio, correspondiente a los ejercicios 2023, 2024 y al período en curso, no se evidencia un desfinanciamiento estructural. Sin embargo, el estudio pone en evidencia la ausencia de información clara y accesible sobre cuánto se recauda anualmente por la Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial, y cómo se ejecutan esos recursos. La falta de transparencia ha sido un tema recurrente desde que en junio de 2025 se presentó formalmente un pedido de informes e investigación sobre el uso de la tasa vial durante la gestión del intendente Mariano Barroso (2019–2023), pero, a principios de 2026, este sigue sin respuesta, se indica en el mensaje de los ruralistas.

En un contexto crítico de emergencia hídrica, declarado oficialmente desde el 1 de mayo de 2025, el Concejo Deliberante aprobó en diciembre de ese año una ordenanza que buscaba aplicar un criterio similar al utilizado por Nación y Provincia en situaciones de emergencia, para reducir el impacto económico sobre los damnificados.

La ordenanza proponía aliviar la carga económica de los productores mediante una reducción de la tasa vial. Sin embargo, cuando la ordenanza fue reglamentada, el Ejecutivo municipal modificó su propósito, limitando el beneficio a la primera cuota de la tasa vial y excluyendo a aquellos productores con deudas, muchas de las cuales surgieron durante el período de inundaciones que impidieron la recolección de cereal y la venta de animales.

Mientras tanto, los productores rurales se vieron obligados a tomar medidas por su cuenta. Ante la falta de atención del municipio, organizaron esfuerzos colectivos para reparar los caminos. Con recursos privados, contrataron maquinaria, aportaron combustible, compraron caños para alcantarillas y cedieron paso por sus campos para permitir la circulación. Este esfuerzo de los vecinos suplió la ineficiencia estatal, sin ningún tipo de reconocimiento institucional ni reflejo en las rendiciones oficiales.

La falta de rendiciones claras, la desatención a los pedidos de informes y la reglamentación contraria al espíritu de la ordenanza han generado un clima de desconfianza hacia la gestión municipal. A medida que los vecinos y productores rurales sienten que el Estado se preocupa más por recaudar que por comprender las dificultades que atraviesan, la incertidumbre sobre la honestidad en el manejo de los fondos públicos crece.

Federación Agraria Argentina – Filial Nueve de Julio continúa exigiendo transparencia y mayor compromiso por parte del municipio en la gestión de los recursos destinados a la infraestructura rural. La comunidad espera respuestas claras y una verdadera solución para los problemas viales que afectan a toda la región.

La nota se da a conocer despues que la Jefa comunal adelantara que trabaja con Provincia un Plan Maestro de Caminos Rurales, que de la Red Vial hay una deuda de años de más $1.306 millones y donde adelantó que el viernes se reúne la Mesa de Coordinación de tareas en los caminos del distrito con funicoarios de provincia, del municipio y de instituciones nuevejulienses.