Nueve de Julio
Nueve de Julio
La deuda en tasas municipales afecta obras y servicios

La deuda refleja atrasos significativos en distintos tributos, como el impuesto automotor, la patente rodado, pavimento, red vial entre otros.

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que la deuda acumulada en concepto de tasas e impuestos municipales asciende a $5.797.508.612, lo que impacta directamente en la capacidad del Estado local para sostener y ampliar obras públicas, renovar equipamiento y garantizar la prestación eficiente de los servicios básicos en todo el distrito. La deuda refleja atrasos significativos en distintos tributos, como el impuesto automotor, la patente rodado, pavimento, red vial, seguridad e higiene, servicios sanitarios, derechos de construcción y la tasa retributiva de servicios urbanos, que concentra el mayor volumen de mora. El cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para sostener el funcionamiento cotidiano de la ciudad y continuar con el desarrollo de infraestructura. Si las gestión estuviera al día, el distrito podría avanzar en inversiones concretas, como la incorporación de equipamiento clave y la ejecución de obras de infraestructura. La falta de responsabilidad en el pago de tasas e impuestos no sólo afecta a las arcas públicas, sino que repercute directamente en la comunidad, limitando la posibilidad de ampliar servicios, realizar obras estructurales y responder con mayor rapidez a las demandas cotidianas. Cada contribución vuelve a la comunidad en forma de obras, servicios y mejoras concretas para la ciudad y las localidades del partido de Nueve de Julio.

