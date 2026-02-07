El peronismo bonaerense ordena su interna y avanza hacia una conducción consensuada

- Advertisement -

El entendimiento alcanzado entre los principales sectores del peronismo bonaerense comenzó a reordenar el escenario político tanto a nivel provincial como en los distritos del interior.

La decisión de avanzar hacia una conducción consensuada del Partido Justicialista abrió una nueva etapa de negociaciones locales, orientadas a evitar disputas internas y consolidar un esquema de trabajo común, done el gobernador y vice-gobernadora sean los conductores.

En ese contexto, dirigentes y referentes del peronismo de Nueve de Julio mantenían este mediodía conversaciones para cerrar un acuerdo que permita unificar criterios políticos y organizativos. Las discusiones giran en torno a la conformación de una lista de consenso y a la definición de quién estará al frente del proceso político local, en línea con el nuevo ordenamiento partidario provincial.

El clima de diálogo responde, además, a la necesidad de fortalecer al espacio en un escenario electoral exigente y con plazos ajustados. La prioridad, coinciden las distintas líneas internas, es presentar una propuesta unificada que evite fragmentaciones y permita concentrar esfuerzos en la estrategia territorial.

Mientras tanto, el cierre del acuerdo provincial funciona como marco y referencia para las negociaciones en curso en el interior bonaerense, donde varios distritos atraviesan procesos similares de reorganización partidaria. Las definiciones que se adopten en las próximas horas serán claves para el armado político de los meses venideros.