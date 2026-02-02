La impunidad al volante: el caso de un vecino que ayuda a la crítica descomposición social en el tránsito

- Advertisement -

En los últimos días, se ha puesto de manifiesto una problemática social que parece no tener freno: la conducta temeraria de muchos motociclistas, en su mayoría jovenes o menores.

Este cuadro llevó a CN a una nota de opinión analizando la crisis y que alcanza a un fenómeno generalizado que va más allá de Nueve de Julio. Un situación compleja donde todos los actores sociales deben poner su granito para revertir la situación y no solo que quede en queja generalizada.

En un comportamiento cada vez más común en las calles de muchas ciudades, el cual no parece tener una justificación clara. Desde el irrespeto por las normas de tránsito hasta la falta de conciencia sobre los peligros que se asumen al poner en riesgo la vida propia y ajena. Sin embargo, lo que más sorprende de este fenómeno no es solo la acción misma, sino los actores que lo protagonizan, muchos de ellos, personas con un historial de infracciones y conductas cuestionables.

Es el caso de Julio González, un empresario de la construcción con antecedentes penales por violencia de género. Esta persona, que recientemente fue protagonista de un accidente al chocar con una camioneta un vehículo estacionado, ahora circula por la ciudad en una moto de alta cilindrada registrada a nombre de su hijo, pero sin licencia de conducir. La tiene retenida por alcoholemia. A esto se le suma el hecho de que la moto presenta un escape adulterado, una infracción grave que pone en evidencia la actitud desafiante de quienes se sienten por encima de la ley.

Lo que resulta aún más alarmante es la actitud generalizada de impunidad con la que parece desenvolverse el convecino. A pesar de contar con una historia de multas reiteradas por infracciones de tránsito, su comportamiento sigue sin ser sancionado de manera efectiva. Al parecer, la nueva Ordenanza 7470/2025, que regula la circulación de vehículos y motocicletas en la ciudad, tampoco parece ser un freno para quienes, como él, deciden desafiar el orden establecido. Y, lo que es peor, su conducta no responde a una “horda” de motociclistas descontrolados, sino a la de un “llanero solitario” que, aunque no lleva casco, parece no temer a las consecuencias de sus actos.

Este comportamiento de González no es aislado. Es adulto, padre de familia. Refleja un fenómeno mucho más amplio: la descomposición social que ha alcanzado a todos los estamentos de nuestra sociedad el comportamiento en el tránsito. Una descomposición que se evidencia en la falta de responsabilidad y en la percepción de que, a mayor poder o posición social, mayor es la impunidad. Y es que el caso de un empresario que, a pesar de su historial problemático, sigue adelante sin mayores consecuencias, invita a una reflexión profunda sobre los valores de nuestra sociedad y cómo estos se erosionan cuando no se aplican las leyes con rigurosidad o se las desconoce con impunidad.

Más allá de la conducta reprobable de González – la cita es referencial ya que le alcanza a otros, pero ésta es muy evidente -, esta situación nos lleva a cuestionarnos: ¿Qué estamos haciendo como sociedad cuando aquellos que ocupan cargos de responsabilidad empresarial como es generar trabajo que deben dar ejemplo a sus dependienes, parecen estar exentos de las mismas reglas que el resto de los ciudadanos? ¿Qué tipo de ejemplo están dando aquellos que, lejos de promover la legalidad, se convierten en un símbolo de desobediencia y desdén hacia las normas? La respuesta no es sencilla, pero lo cierto es que necesitamos un cambio estructural que recupere el sentido de justicia, de responsabilidad y de respeto hacia el bienestar colectivo.

Si las autoridades no actúan con firmeza ante estos casos, el mensaje que se manda a la sociedad es claro: la impunidad es el camino más corto para quienes determinado estatus o poder, y las leyes son solo una formalidad que se puede burlar sin consecuencias.

Este es un modelo que debe ser erradicado, porque si no cambiamos, estaremos condenados a repetir los mismos errores, y lo peor: a seguir viendo cómo la impunidad se convierte en un mal ejemplo para las nuevas generaciones.

El caso de este convecino es solo la punta del iceberg. Pero el verdadero desafío es cambiar esta mentalidad de impunidad que parece arraigarse cada vez más en nuestra sociedad, y recordar que quienes tienen mayores responsabilidades públicas no deben estar exentos de rendir cuentas, sino, al contrario, ser los primeros en dar el ejemplo.