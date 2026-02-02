- Advertisement -

En la actual instancia de nuestro proceso de evolución cultural, una mayoría inestable aprueba la consigna de mediano plazo de nuestro presidente acerca de “hacer de la Argentina el país más libre del mundo”.

Aprobación condicionada por una serie de dudas pero apoyada a su vez en el deseo mayoritario de no volver a experimentar el sistema de pobrismo clientelar que signó nuestras tres últimas generaciones, hundiendo al país.

Así lo ratifica la encuesta difundida en una publicación reciente del autor y periodista J. Fernández Díaz; compulsa basada en una indagación de tipo emocional sobre las preferencias de nuestro electorado.

Abusando de la síntesis, el trabajo concluye en que el voto positivo argentino se divide hoy, básicamente, entre un 83 % “transaccional” y un 17 % “estatista”.

Se asume asimismo que ese 83 % se forma con un 46 % de “individualistas” (conservadores + libertarios) y un 37 % de “solidarios” que recelan de un J. Milei al que, no obstante, ayudaron a entronizar.

El sustrato emocional de este 37 % se consigna como de incertidumbre, algo de furia y mucho de impotencia en tanto comparte con el restante 46 % de los transaccionales un sentimiento de descrédito para con las instituciones del Estado.

El corolario de esta encuesta realizada a fines del año pasado es que el 17 % de estatistas duros sumado al 37 % de transaccionales dubitativos conformaría un teórico 54 % del electorado, capaz de frenar (y desandar) el camino liberalizador emprendido, si el gobierno de La Libertad Avanza no logra revertir de manera visible antes de octubre ’27 el combo de inflación, mafias enquistadas, alta pobreza, anomia judicial y educativa con degradación ética, quiebre previsional y exceso de impuestos y gastos de las burocracias provinciales sin respaldo productivo.

Vale decir, si no logra revertir sensiblemente la ruina heredada de las gestiones peronistas anteriores.

De lograrse la percepción general de que la reversión de estos problemas se va haciendo tangible, parece asegurada la reelección del presidente Milei, la suma de nuevos legisladores oficialistas y la continuidad de sus políticas por, al menos, otros 4 años.

Veríamos en tal caso a partir del ’28 un nuevo loop corrector de leyes antes “podadas” por la oposición y una aceleración de las reformas estructurales que los libertarios consideran herramental necesario para apalancar con mayor seguridad jurídica el siguiente salto cuantitativo hacia aquel “país más libre del mundo”. Eslogan obviamente basado en los estudios e informes de especialistas que relacionan en forma directamente proporcional los índices de libertad económica y seguridad jurídica de los países con los índices de prosperidad de sus poblaciones.

El sistema dirigista que durante los últimos 70 años nos condujo, con breves interregnos, hasta el desastre del ’23, usó como palanca a la democracia delegativa de masas.

Una herramienta fallida por donde se la mire, pensada siglos ha para asegurar una utopía republicana jamás lograda en los hechos y que a fuerza de ingenuidades sin par nos lanzó a una danza de corrupciones, mafias, cobardías y avivadas cruzadas entre los tres poderes supuestamente representativos e independientes de un Estado que no cesó de crecer; de hacerse más y más pesado y de abrumar (o bien pervertir) con discriminaciones, amenazas, impuestos y regulaciones al sector creativo de nuestra economía.

La constitución falló; la república falló; la deriva pobrista improductiva y anti propiedad privada no pudo ser detenida y la nación Argentina en tanto proyecto compartido -brutal grieta ética mediante- también falló.

Aun así y partiendo de esta realidad, la meta de “país más libre del mundo” es, para los libertarios, sólo una etapa intermedia (republicana aún) en la larga marcha hacia el anarcocapitalismo; hacia nuestro más alto potencial de poder ciudadano, riquezas comunitarias ética aplicada y solidaridad voluntaria inteligente. Hacia un norte libre de coacciones, vislumbrado para más allá del fin de este siglo.

En el entretanto, deberemos seguir lidiando con el primitivismo de un sistema disfuncional y con la barbarie de un modelo basado en tributos no voluntarios succionados por virtuales amos políticos; algo más cercano a la violencia medieval que al futuro hipertecnológico en ciernes.

Mucho del herramental de este futuro ancap aún no ha nacido y resulta aventurado especular al respecto, habida cuenta de la progresión geométrica de avances que nos augura la sinergia de computación cuántica e IAG.

No obstante ello, podemos entrever un camino donde se darían postas tales como la apertura de los monopolios estatales a la competencia de iniciativa privada, la venia de acción para grandes compañías de seguros de capacidades, intereses y estandarizaciones ampliadas operando una seguridad privada expeditiva y cárceles restitutivas en coordinación con mediación judicial extendida, como camino hacia un sistema de justicia totalmente privado y competitivo, por mérito. También la libertad de currícula educativa y el empleo de vouchers nominales de transición para lo público; la competencia abierta de monedas, incluso privadas y cripto, una gran libertad de banca, crédito y negocios así como de afiliación sindical con fuerte apertura desreguladora en el área comercial y de servicios. En esa misma línea veríamos la aparición de sistemas privados de salud super diferenciados (con una multiplicidad de opciones hoy inexistente) y una apertura a la integración de nuestros sistemas defensivos con el de empresas paramilitares y de inteligencia privadas, más el bonus de libertad de portación responsable. También puede preverse un auge en los mercados de capitales de inversión en sinergia con nuevos fondos de pensión y capitalización libres, desde luego, de condicionamientos políticos y económicos de corte nacionalista como los que maniataron a las viejas AFJP, luego saqueadas por el dirigismo en el poder.

Singapur, Suiza e Irlanda lideran el ranking de países más libres del mundo (y sus poblaciones disfrutan de muy altos ingresos per cápita, además de otras ventajas). Alcanzarlos y superarlos es la actual meta de nuestro gobierno.

Como pudo percibirse en la última edición del Foro de Davos (Suiza), nuestra Argentina se va convirtiendo en un caso de estudio global tanto como en un novísimo faro ideológico. Uno que apunta más allá de lo mejor que hoy puede esperarse de lo “malo conocido”.